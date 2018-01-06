США примут закон об изменении «ядерной сделки» с Ираном

Американский закон об изменении ядерного соглашения с Ираном может быть принят уже на следующей неделе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его», – уточнил госсекретарь в интервью агентству Associated Press. Он допустил, что соответствующий закон будет принят уже на следующей неделе.

Как ранее сообщал портал iz.ru, постпред РФ при ООН Виталий Небензя заявил, что истинной целью созыва США заседания СБ ООН по ситуации в Иране является не попытка защиты прав иранского народа, а подрыв «ядерной сделки» с Ираном (СВПД).

Совместный всеобъемлющий план действий об урегулировании многолетней проблемы иранского атома был принят в 2015 году. Документ, подписанный Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.