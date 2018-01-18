Ядерная сделка не обсуждается

Иран не примет никаких изменений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ни сейчас, ни в будущем. Об этом сказал «Известиям» руководитель отдела медиадипломатии посольства исламской республики в Москве Масуд Афшар. Более того, Иран готов поступить аналогично в случае, если Вашингтон всё же разорвет сделку, отмечают в Тегеране. Президент США Дональд Трамп, не раз критиковавший «ядерную сделку», подписанную в 2015 году шестеркой международных посредников и Ираном, поручил своей администрации проработать возможность внесения изменений в документ и заявил о планах выхода из СВПД. По словам главы Белого дома, Тегеран нарушает условия сделки. В МАГАТЭ «Известия» заверили, что у них нет данных о нарушениях договора Ираном.

Исламская республика негативно относится к намерениям президента США Дональда Трампа выйти из СВПД, известного как «сделка века». Об этом сказал в беседе с «Известиями» глава отдела медиадипломатии посольства Ирана в Москве Масуд Афшар.

— СВПД является авторитетным международным документом и ни в коем случае не подлежит дополнительному обсуждению. Мы открыто настаиваем на том, что не будем предпринимать никаких действий, выходящих за рамки наших обязательств по СВПД и не примем никаких изменений в этот документ ни сейчас, ни в будущем. И мы не позволим увязывать СВПД с любым другим вопросом. И правительство США будет нести ответственность за последствия любых действий, предпринятых для подрыва этого международного соглашения, — сказал «Известиям» Масуд Афшар.

В свою очередь, высокопоставленный дипломатический источник в иранском правительстве отметил, что в случае выхода США из соглашения Тегеран поступит аналогично.

— Разумеется, есть возможность, что Иран выйдет из соглашения по СВПД. Если одна из сторон, например США, выходит из договора, то Тегеран будет принимать аналогичные решения. Как сказал наш верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в случае выхода США Иран разорвет соглашение в клочья, — сказал собеседник «Известиям».

На просьбу прокомментировать заявления Трампа о возможном выходе США из «ядерной сделки» в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что новых подробностей, указывающих на нарушение Тегераном условий СВПД, нет.

«Роль агентства заключается в проверке и контроле ядерных обязательств, взятых на себя Ираном по СВПД. В наши задачи не входит комментирование и размышление о нынешних или будущих позициях сторон соглашения. МАГАТЭ — техническая организация, не политическая», — сообщила пресс-служба агентства в письменном ответе «Известиям».

СВПД был принят шестеркой международных посредников (РФ, Великобритания, Китай, США, Германия, Франция) и Ираном 14 июля 2015 года. Согласно документу, Тегеран должен ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций. Сторонам удалось прийти к согласию после тяжелых переговоров, в которых особую роль сыграла Москва. Тогдашний президент США Барак Обама в 2015 году поблагодарил Владимира Путина «за вклад в достижении соглашения».

Глава Белого дома Дональд Трамп не скрывает своего негативного отношения к документу. Будучи кандидатом в президенты, он назвал соглашение «худшей сделкой в истории», а накануне дал поручение своей администрации разработать изменения в СВПД. Однако не все даже в Америке разделяют такую позицию. Часть демократов и республиканцев выступают за сохранение договора в неизменном виде.

В Госдепартаменте «Известиям» не предоставили оперативного комментария.

Россия же неизменно выступает за сохранение СВПД. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции 15 января, что «Тегеран выполняет все свои обязательства», а «заявления США не добавляют оптимизма».

— Выход США из ядерной сделки будет иметь непредсказуемые негативные последствия. Как минимум Ирану больше не будет смысла выполнять условия соглашения и договариваться с остальными участниками процесса. То есть выход Вашингтона автоматически означает и выход Тегерана. России и европейским партнерам сейчас очень важно провести встречу и вновь заявить о несогласии с политикой Трампа в отношении Ирана, — заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Выход Вашингтона из СВПД не поддерживают Евросоюз и Китай. Понимая губительные последствия разрыва «ядерной сделки», участники соглашения напомнили Вашингтону о том, что договор подкреплен резолюцией Совета Безопасности ООН и односторонняя денонсация будет идти вразрез с международным правом. Однако, судя по последним действиям администрации Трампа, США это нисколько не смущает.