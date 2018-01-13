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Иран расценил действия США как попытку подорвать ядерную сделку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Действия США и заявления президента США Дональда Трампа являются не чем иным, как «отчаянной попыткой» подорвать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или так называемая ядерная сделка), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. 

«Политика Трампа и его сегодняшнее заявление — это отчаянные попытки подорвать твердое многостороннее соглашение, злонамеренно нарушая его пункты 26, 28 и 29. СВПД не подлежит пересмотру. Вместо того чтобы повторять устаревшую риторику, США должны полностью его соблюдать точно так же, как и Иран», — написал он на своей странице в Twitter.

12 января Трамп продлил заморозку санкций против Ирана в рамках ядерной сделки. По словам президента, такое решение он принимает в последний раз.

Вместе с тем он потребовал от ЕС «исправить» сделку с Ираном, иначе США выйдут из соглашения.

Ядерная сделка предусматривает урегулирование многолетней проблемы иранского атома. Документ, подписанный 14 июля 2014 года, снимает с Тегерана введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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