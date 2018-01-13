МИД ФРГ прокомментировал заявление Трампа о ядерной программе Ирана

Евросоюз принял во внимание заявления Трампа о ядерной программе Ирана и подготовит совместный ответ. Об этом заявили в МИД ФРГ, передает ТАСС.

«Мы принимаем сегодняшние заявления американской стороны относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана к сведению. Мы проконсультируемся с нашими европейскими партнерами и обсудим общий подход», — сказала представитель германского ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал пересмотреть соглашение с Ираном и пригрозил выйти из сделки, если этого не будет сделано. Кроме того, стало известно, что США расширили список ограничительных мер в отношении Тегерана. В список санкции вошли еще 14 физических и юридических лиц из Ирана.