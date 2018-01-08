Глава МИД ФРГ заявил о необходимости остановить приток мигрантов

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что властям Евросоюза необходимо остановить массовый приток мигрантов из третьих государств. Дипломат, выступая в понедельник в Брюсселе на конференции по вопросам бюджета ЕС, назвал притоки мигрантов «слишком массовыми».

«Сейчас следует также попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки», — приводит «РИА Новости» слова Габриэля. «2015 год стал годом, переполнившим чашу», — отметил он.

В начале января Зигмар Габриэль упрекнул Россию, Китай и США в том, что они ни во что не ставят Евросоюз и пренебрегают им в угоду собственным национальным приоритетам. В начале декабря Зигмар Габриэль призвал пересмотреть политику Германии и всего Евросоюза в отношении Вашингтона.