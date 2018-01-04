ФРГ настаивает на вводе миротворцев ООН в Донбасс

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль отметил, что миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», с таким предложением министр выступил на брифинге в Киеве.

По словам Габриэля, Германия и Франция будут вести работу, чтобы разместить на территории Донбасса «реальную миротворческую миссию».

Кроме того, глава МИД ФРГ подчеркнул, что это должна быть вооруженная миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории. Она должна не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, заявил в своем выступлении глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что МИД РФ оценил шанс на размещение миротворцев ООН в Донбассе.