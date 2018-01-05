МИД ФРГ: Москва, Пекин и Вашингтон ни во что не ставят Евросоюз

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль упрекнул Россию, Китай и США в том, что данные государства ни во что не ставят Евросоюз и пренебрегают в угоду собственным национальным приоритетам. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

По словам Габриэля, за последнее время старшие поколения Германии привели страну к высокому уровню благосостояния и миролюбивости, однако все это напрямую зависит от экономической мощи государства. По замечанию министра, «в действительности у Москвы, Пекина и Вашингтона есть кое-что общее: они ни во что не ставят Европейский союз. Они презирают его».

Дипломат подчеркнул, что Европа должна определить для себя совокупность общих европейских интересов. Министр считает, что издревле в европейских странах акцент делался на сохранении западных ценностей — свободы, демократии, прав человека. Однако сегодня в существовании этих ценностей в Европе Габриэль усомнился.

«В мире, полном тех, кто ест мясо, вегетарианцам приходится тяжело», — констатировал министр.

Дипломат считает, что в прошлом интересы Германии отставали такие страны как Франция, Великобритания и США, однако последние отступили на второй план.

По словам Габриэля, в России международное значение приобрели такие страны как Сирия и Иран, а в торговой политике — Китай. Германия и Европа же в интересах России не преуспели ни в распространении своих ценностей, ни в продвижении своих интересов, считает министр.

Кроме того, глава МИД ФРГ увидел опасность в распространении в Европе авторитарного режима, который имеется в странах, управляемых подобным образом. По его словам, Москву, Пекин Вашингтон и объединяет то, что они ставят национальные интересы превыше интересов мирового сообщества.

«Мы, европейцы, так не делаем. Но именно поэтому эти авторитарно управляемые государства посмеиваются над нами», — подчеркнул Габриэль. Он также считает, что США пытаются распространить свое влияние на Евросоюз и расколоть его. «Первые трещины в Европе уже заметны, а в будущем защищать свою свободу европейцам придется более активно, чем в прошлом», — отметил министр.

По мнению Габриэля, стратегия Китая заключается в повышении влияния на Европе, а не в ее расколе.

Напомним, в начале декабря Зигмар Габриэль призвал пересмотреть политику Германии и всего Евросоюза в отношении Вашингтона. По его мнению, президент США Дональд Трамп слабо соответствует роли глобальной политической силы.