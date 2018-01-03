Глава МИД ФРГ призвал не злоупотреблять «внутрииранским конфликтом»

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал не использовать протестные акции в Иране как средство достижения целей на международной арене. Об этом министр заявил в ходе своего рабочего визита в Киев.

«От чего мы настоятельно призываем отказаться, так это от попытки использовать этот внутрииранский конфликт на международной плоскости», — цитирует слова Габриэля агентство ДПА. По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, подобные попытки «в любом случае не приведут к разрядке напряженности». Дипломат не уточнил, к кому именно он обращается.

Габриэль подчеркнул, что иранское население имеет право на свободу выражения мнения и его необходимо уважать. «В любой стране люди должны иметь право свободно выражать свое мнение относительно политического и экономического развития и защищать свои права - это следует соблюдать и в Иране», — заключил он.

Как ранее сообщал портал iz.ru, во время визита на Украину глава МИД ФРГ заявил, что Германия не считает конфликт на востоке страны замороженным.