Прямой эфир

Глава МИД ФРГ призвал не злоупотреблять «внутрииранским конфликтом»

0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал не использовать протестные акции в Иране как средство достижения целей на международной арене. Об этом министр заявил в ходе своего рабочего визита в Киев.

«От чего мы настоятельно призываем отказаться, так это от попытки использовать этот внутрииранский конфликт на международной плоскости», — цитирует слова Габриэля агентство ДПА. По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, подобные попытки «в любом случае не приведут к разрядке напряженности». Дипломат не уточнил, к кому именно он обращается.

Габриэль подчеркнул, что иранское население имеет право на свободу выражения мнения и его необходимо уважать. «В любой стране люди должны иметь право свободно выражать свое мнение относительно политического и экономического развития и защищать свои права - это следует соблюдать и в Иране», — заключил он. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, во время визита на Украину глава МИД ФРГ заявил, что Германия не считает конфликт на востоке страны замороженным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД ФРГ заявил об актуальности и опасности конфликта в Донбассе
Глава МИД ФРГ призвал не злоупотреблять «внутрииранским конфликтом»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017