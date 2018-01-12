Власти США расширили санкционный список по Ирану

Власти США внесли в санкционный список еще 14 физических и юридических лиц из Ирана, в их числе оказался глава судебной системы страны аятолла Садик Лариджани, сообщает министерство финансов Соединенных Штатов.

«Это показывает, что политические санкции идут до самого верха режима», — цитирует «РИА Новости» высокопоставленного представителя администрации США.

Еще пять иранских компаний были добавлены в санкционный список в начале января 2018 года.

10 января СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен продлить заморозку ограничительных мер в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по ядерной программе Ирана. Журналисты писали, что президент подпишет указ на этой неделе.