Прямой эфир

Кремль прокомментировал продление заморозки санкций США в отношении Ирана

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продление президентом США Дональдом Трампом заморозки санкций в отношении Ирана — ритмичное действие американской администрации. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 12 января. 

«Это регулярно происходит», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что Россия является сторонником идеи сохранения этой договоренности.

«В данном случае, конечно, каждая сторона, которая поставила подписи под этим документом, вольна давать оценки на свой лад. Плох документ или хорош — он единственная база для отображения этого консенсуса», — также сказал он.

Ранее, 10 января, СМИ сообщили, что Трамп намерен продлить заморозку ограничительных мер в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по ядерной программе Ирана. По информации журналистов, президент подпишет указ на этой неделе. 

Соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана было подписано летом 2015 года. Участниками документа, кроме США и Исламской Республики, являются Россия, Китай, Британия, Франция и Германия. Соглашение предусматривает отказ Ирана от производства оружейного плутония и снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вашингтон намерен ввести новые санкции против Ирана
Европейские участники сделки по иранскому атому готовы ее защищать

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017