Кремль прокомментировал продление заморозки санкций США в отношении Ирана

Продление президентом США Дональдом Трампом заморозки санкций в отношении Ирана — ритмичное действие американской администрации. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 12 января.

«Это регулярно происходит», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что Россия является сторонником идеи сохранения этой договоренности.

«В данном случае, конечно, каждая сторона, которая поставила подписи под этим документом, вольна давать оценки на свой лад. Плох документ или хорош — он единственная база для отображения этого консенсуса», — также сказал он.

Ранее, 10 января, СМИ сообщили, что Трамп намерен продлить заморозку ограничительных мер в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по ядерной программе Ирана. По информации журналистов, президент подпишет указ на этой неделе.

Соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана было подписано летом 2015 года. Участниками документа, кроме США и Исламской Республики, являются Россия, Китай, Британия, Франция и Германия. Соглашение предусматривает отказ Ирана от производства оружейного плутония и снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.