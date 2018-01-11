Вашингтон намерен ввести новые санкции против Ирана

Руководство США рассматривает вопрос введения дополнительных санкций в отношении Ирана. Об этом в ходе брифинга в Белом доме сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«Вы можете ожидать появления дополнительных санкций», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее представитель Госдепартамента сообщила, что решение о возможном продлении санкций будет принято после встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.