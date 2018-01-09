США на неделе объявят решение по судьбе «ядерного соглашения» с Ираном

Вашингтон в пятницу объявит о решении по режиму снятия санкций с Ирана в рамках «ядерного соглашения», сообщил журналистам во вторник на брифинге представитель Госдепа США.

Продление режима санкций с Ирана подразумевается в рамках ранее достигнутого «ядерного соглашения» и совместного всеобъемлющего плана действий.

Представитель Госдепа отметил, что решение по этому вопросу будет принято после встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

В декабре стало известно, что Соединенные Штаты работают над устранением недостатков многостороннего соглашения о мирном характере иранской ядерной программы. Госсекретарь Тиллерсон заявлял, что Вашингтон пытается «исправить к лучшему» ядерную сделку с Ираном.

Соглашение об иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года. Его подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Несмотря на то что, по мнению экспертов МАГАТЭ, Иран выполняет все обязательства по ядерной сделке, в октябре президент США Дональд Трамп назвал вполне реальной полную отмену ядерного соглашения с Ираном.