Прямой эфир

США на неделе объявят решение по судьбе «ядерного соглашения» с Ираном

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Ahmad Halabisaz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон в пятницу объявит о решении по режиму снятия санкций с Ирана в рамках «ядерного соглашения», сообщил журналистам во вторник на брифинге представитель Госдепа США.

Продление режима санкций с Ирана подразумевается в рамках ранее достигнутого «ядерного соглашения» и совместного всеобъемлющего плана действий.

Представитель Госдепа отметил, что решение по этому вопросу будет принято после встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

В декабре стало известно, что Соединенные Штаты работают над устранением недостатков многостороннего соглашения о мирном характере иранской ядерной программы. Госсекретарь Тиллерсон заявлял, что Вашингтон пытается «исправить к лучшему» ядерную сделку с Ираном.

Соглашение об иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года. Его подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Несмотря на то что, по мнению экспертов МАГАТЭ, Иран выполняет все обязательства по ядерной сделке, в октябре президент США Дональд Трамп назвал вполне реальной полную отмену ядерного соглашения с Ираном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Могерини встретится с главами МИД ФРГ, Франции, Ирана и Великобритании
Евросоюз вызовет главу МИД Ирана для разговора о протестах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017