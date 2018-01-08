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Евросоюз вызовет главу МИД Ирана для разговора о протестах

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Фото: REUTERS/Monica Almeida
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Евросоюз намерен пригласить главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения с ним иранских антиправительственных выступлений, сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Совместно с главой европейской дипломатии (Федерика Могерини) мы решили пригласить иранского министра иностранных дел на будущей неделе, если будет возможно», — приводит «Интерфакс» слова министра иностранных дел Германии.

Габриэль отметил, что ЕС твердо стоит на позиции поддержки свободы демонстраций и правительства также должны ее поддерживать.

Габриэль заявил вместе с тем, что власти ФРГ не поддерживают заявление президента США Дональда Трампа о необходимости смены правительства Ирана из-за вспыхнувших там протестов. По словам главы МИДа, Берлин вместе с Парижем выступают против «манипуляции вопросами, которые связаны с ситуацией в Иране».

Напомним, в ночь на 6 января по московскому времени прошло созванное США заседание СБ ООН по ситуации в Иране, где с 28 декабря продолжаются акции протеста из-за экономических проблем.

В ходе заседания СБ ООН Вашингтон утверждал, что Тегеран ведет себя недопустимо по отношению к демонстрантам. В ответ на это постпред Ирана напомнил участникам встречи о многочисленных попытках США повлиять на внутренние дела страны. МИД РФ ранее не поддержал инициативу США о созыве Совбеза.

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