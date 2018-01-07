Адвокат экс-президента Ирана опроверг информацию о его аресте

Адвокат экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг информацию о его задержании и домашнем аресте. Об этом сообщает новостной портал Erem news.

«Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности», — сообщил Хейдари.

Официального подтверждения или опровержения информации издания от властей Тегерана о задержании Ахмадинежада также не поступало.

Как сообщал портал iz.ru, ранее арабское издание Al-Quds Al-Arabi сообщило о задержании и аресте 61-летнего Махмуда Ахмадинежада за подстрекательство к уличным протестам в Иране, начавшимся в конце декабря 2017 года. Экс-президент Ирана обвинил нынешнего главу государства в неумении профессионально управлять страной.

Напомним, массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года. Поводом для беспорядков стали повышение цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 20 человек, более 450 участников акций протеста были задержаны.