Могерини встретится с главами МИД ФРГ, Франции, Ирана и Великобритании

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини 11 января встретится со своими коллегами из Франции, ФРГ, Ирана и Великобритании. «РИА Новости» сообщает, что совещание состоится в Брюсселе, говорится в пресс-релизе внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что представители его страны и трех стран ЕС намерены провести консультативную встречу. Переговоры должны пройти по поводу соглашения по иранской ядерной программе, уточнял он, не приводя даты и места встречи.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен пригласить главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения с ним иранских антиправительственных выступлений. В ночь на 6 января по московскому времени прошло созванное США заседание СБ ООН по ситуации в Иране, где с 28 декабря продолжаются акции протеста из-за экономических проблем.