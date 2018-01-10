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Главы МИД Ирана и России обсудят ситуацию вокруг «ядерной сделки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду посетит Москву, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ирана Бахрам Касеми.

«Зариф в среду в рамках постоянных консультаций глав МИД Ирана и России, в особенности по вопросу СВПД (так называемая ядерная сделка. — Ред.), посетит Москву», — приводит его слова «РИА Новости».

Дипломат добавил, что на следующий день министр отравится в Брюссель, где обсудит с коллегами из Германии, Франции и Британии развитие ситуации вокруг ядерного соглашения.

Соглашение об иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года при шестерке международных посредников, в частности России. Иран обязался остановить свою ядерную деятельность в обмен на снятие санкций.

Однако, США поставили будущее сделки под вопрос. По мнению Вашингтона, ее условия надо скорректировать и наказать Иран за нарушения обязательств. Ожидается, что о судьбе соглашения будет объявлено в пятницу.

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