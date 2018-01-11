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Европейские участники сделки по иранскому атому готовы ее защищать

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Фото: Global Look Press/Chen Yichen
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Ядерная сделка с Ираном работает, и участники договоренности от ЕС готовы ее защищать. Такое заявление было сделано 11 января по итогам встречи верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерика Могерини с министрами иностранных дел Франции, ФРГ, Великобритании и Ирана.

«ЕС выразил очень ясную позицию по ядерной договоренности, как это было заявлено 28 министрами в октябре прошлого года и вновь подтверждено сегодня. Договоренность работает, она достигает основных целей», — цитирует Могерини «РИА Новости».

Альтернативы выполнению ядерного соглашения с Тегераном нет, Иран соблюдает свои обязательства, подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Диан. По словам главы британского МИДа Бориса Джонсона, иранцы должны продолжать получать экономические выгоды от выполнения ядерных договоренностей. А глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что европейские участники сделки по иранскому атому готовы защищать ее от угроз, «с какой бы стороны они не приходили».

12 января Вашингтон объявит о своем решении по режиму снятия санкций с Ирана в рамках «ядерного соглашения». В декабре стало известно, что Соединенные Штаты работают над устранением недостатков многостороннего соглашения о мирном характере иранской ядерной программы.

Соглашение об иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года. Его подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

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