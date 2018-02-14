Борис Джонсон заявил о невозможности отмены Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство не позволит остановить Brexit. Фрагменты речи, посвященной предстоящему выходу страны из ЕС, приводит «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.

По его словам, некоторые люди намерены повернуть вспять результат референдума 23 июня 2016 года и нарушить волю народа. Джонсон уверен, что это стало бы «чудовищной ошибкой», а значит, допустить этого власти Великобритании не должны. Также министр высказался, что все, у кого имеются сомнения и страхи из-за Brexit, должны верить, что проект станет национальным достоянием и является поводом для надежды.

Джонсон отметил, что сторонников членства Британии в ЕС нельзя игнорировать, ведь они также руководствуются благородными побуждениями и желанием успеха, а также чувством солидарности с европейскими соседями. Кроме того, министр отметил, что после Brexit Великобритания останется такой же либеральной и смотрящей вовне страной, и призвал народ сплотиться для дальнейшего будущего страны.