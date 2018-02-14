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Борис Джонсон заявил о невозможности отмены Brexit

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Фото: TASS/Zuma/Tom Nicholson
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство не позволит остановить Brexit. Фрагменты речи, посвященной предстоящему выходу страны из ЕС, приводит «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.

По его словам, некоторые люди намерены повернуть вспять результат референдума 23 июня 2016 года и нарушить волю народа. Джонсон уверен, что это стало бы «чудовищной ошибкой», а значит, допустить этого власти Великобритании не должны. Также министр высказался, что все, у кого имеются сомнения и страхи из-за Brexit, должны верить, что проект станет национальным достоянием и является поводом для надежды.

Джонсон отметил, что сторонников членства Британии в ЕС нельзя игнорировать, ведь они также руководствуются благородными побуждениями и желанием успеха, а также чувством солидарности с европейскими соседями. Кроме того, министр отметил, что после Brexit Великобритания останется такой же либеральной и смотрящей вовне страной, и призвал народ сплотиться для дальнейшего будущего страны.

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