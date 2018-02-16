Австралия усмотрела вину РФ в распространении вируса Petya

Власти Австралии вслед за США и Великобританией заявили о вине России в распространении вируса Petya, соответствующее заявление сделал министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

«Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства, правительство Австралии пришло к выводу, что власти РФ поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент», — приводит «РИА Новости» слова австралийского министра.

Напомним, вирус Petya (также известен как NotPetya) был запущен через месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах. Портал iz.ru сообщал, что США обвинили в создании этого вируса хакеров из КНДР.

Тем не менее позднее власти США заявили об ответственности РФ за распространение вируса, с аналогичными заявлениями выступили и власти Великобритании.

Позднее в Кремле категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам при помощи вируса Petya в 2017 году.