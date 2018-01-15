ЦРУ обвинило Россию в создании вируса Petya для атаки на Украину

Центральное разведывательное управление США считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры из РФ. Их целью было подорвать финансовую систему украинского государства на фоне продолжающейся войны в Донбассе.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет ведомства, вирус под названием NotPetya (в России был известен как Petya), который в июне 2017 года атаковал компьютеры украинских банков, энергетических компаний, аэропортов и высокопоставленных правительственных чиновников, был создан военной разведкой Главного разведуправления России.

Вместе с тем, добавляет американская пресса, ЦРУ отказалось официально комментировать эту информацию.

Напомним, вирус NotPetya был запущен через месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в 150 странах. Портал iz.ru сообщал, что США обвинили в создании этого вируса хакеров из КНДР.