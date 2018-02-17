Кисляк назвал фантазией обвинения во вмешательстве РФ в выборы в США

Российские власти никогда не вмешивались во внутреннюю политическую жизнь США, обвинения в этом являются «фантазией».

Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Сергей Кисляк. Он был послом России в США во время американских президентских выборов 2016 года.

«Что касается моей работы в качестве посла России в США, мы как правительство не вмешивались в политическую жизнь в США, я никогда ничего подобного не делал, и мое посольство тоже. Какие бы обвинения ни выдвигались против нас — это чистая фантазия», — приводит «РИА Новости» слова сенатора.

Кисляк также рассказал, что США объявили охоту за российскими компьютерными специалистами по всему миру, оставаясь при этом реальным источником хакерских атак.

Как писал портал iz.ru, накануне минюст США опубликовал список из 13 россиян и трех российских организаций, которые обвиняются в причастности к вмешательству в выборы 2016 года в США.

Москва неоднократно указывала на безосновательность обвинения Вашингтона и заявляла об отсутствии вмешательства со своей стороны во внутреннюю жизнь Соединенных Штатов.