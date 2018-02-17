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Кисляк рассказал об охоте США за российскими компьютерщиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США объявили охоту за российскими компьютерщиками по всему миру, оставаясь источником хакерских атак. Об этом на конференции по безопасности в Мюнхене сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

«Я на своем веку видел в последние годы обвинения и домыслы в отношении России, наши американские коллеги объявили охоту по всему миру за российскими компьютерщиками», — прокомментировал Кисляк приписываемое РФ вмешательство в выборы президента США.

Политик подчеркнул, что российское правительство никогда не вмешивалось во внутриполитическую жизнь США. Я никогда ничего подобного не делал, посольство России тоже. Обвинять нас во вмешательстве в политическую жизнь в США бессмыслица», — добавил он.

По словам Кисляка, Москва заинтересована в нормальных связях с Вашингтоном, однако РФ «не будет ходить с протянутой рукой по Вашингтону и просить о сотрудничестве», передает ТАСС.

Он отметил, что, согласно исследованиям, основным источником компьютерных атак является не Россия, а США.

Как сообщал портал iz.ru, накануне минюст США выдвинул обвинения о якобы имевшем место вмешательстве в выборы против 13 россиян и трех компаний. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес россиян абсурдными.

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