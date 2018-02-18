Трамп заявил о превращении США в посмешище в глазах России
США стали посмешищем в глазах России на фоне продолжающихся слушаний и расследования предписываемого Москве вмешательства в американские выборы, считает президент страны Дональд Трамп.
По его словам, Америке надо быть умнее.
«Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (РФ. — Прим. iz.ru) исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду», — написал Трамп в Twitter.
Как сообщал портал iz.ru, 16 февраля США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России, список которых был опубликован, за якобы причастность к вмешательству в американские выборы.