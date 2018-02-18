Трамп заявил о превращении США в посмешище в глазах России

США стали посмешищем в глазах России на фоне продолжающихся слушаний и расследования предписываемого Москве вмешательства в американские выборы, считает президент страны Дональд Трамп.

По его словам, Америке надо быть умнее.

«Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (РФ. — Прим. iz.ru) исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду», — написал Трамп в Twitter.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Как сообщал портал iz.ru, 16 февраля США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России, список которых был опубликован, за якобы причастность к вмешательству в американские выборы.