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Спецпрокурор предъявил обвинения американскому юристу в рамках «дела РФ»

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas/File Photo
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Спецпрокурор Роберт Мюлллер, который проводит расследование о вменяемом РФ вмешательстве в американские выборы, предъявил обвинения юристу Алексу Ван Дер Зуаану в даче ложных показаний его сотрудникам и ФБР. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает The Washington Examiner.

По данным издания, американский юрист представил ложные сведения, касавшиеся работы в период, когда его фирма сотрудничала с министерством юстиции Украины в 2012 году при подготовке доклада, касавшегося Юлии Тимошенко.

Портал iz.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп полностью проинформирован о ходе расследования и рад, что оно показывает отсутствие сговора между его кампанией и РФ, а также то, что на исход выборов не было оказано влияние извне.

В США расследуется несколько дел по вменяемому России вмешательству в американские выборы. Белый дом и Кремль неоднократно опровергали предполагаемые связи Трампа с Москвой.

Трамп 24 января заявил, что готов дать показания под присягой Мюллеру по делу о российском вмешательстве. Позже СМИ сообщили, что юристы американского лидера всячески пытаются отсрочить эту процедуру.

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