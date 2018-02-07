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Белому дому не известно об изменениях в ФБР из-за скандала с перепиской агентов

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Администрации президента США ничего не известно о каких-либо возможных перестановках в ФБР из-за скандала с перепиской двух агентов.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мне ничего не известно по этому поводу», — цитирует ее «РИА Новости».

Агенты, прикомандированные к спецпрокурору по РФ Роберту Мюллеру, назвали президента США Дональда Трампа идиотом, что стало поводом для обвинений в предвзятости.

4 февраля старший демократ в спецкомитете по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф заявил, что доклад о нарушениях ФБР во время расследования «российского дела» не говорит о невиновности Трампа в связях с Россией.

Москва всегда отрицала данные обвинения, называя их частью предвыборной борьбы.

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