Белому дому не известно об изменениях в ФБР из-за скандала с перепиской агентов

Администрации президента США ничего не известно о каких-либо возможных перестановках в ФБР из-за скандала с перепиской двух агентов.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мне ничего не известно по этому поводу», — цитирует ее «РИА Новости».

Агенты, прикомандированные к спецпрокурору по РФ Роберту Мюллеру, назвали президента США Дональда Трампа идиотом, что стало поводом для обвинений в предвзятости.

4 февраля старший демократ в спецкомитете по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф заявил, что доклад о нарушениях ФБР во время расследования «российского дела» не говорит о невиновности Трампа в связях с Россией.

Москва всегда отрицала данные обвинения, называя их частью предвыборной борьбы.