СМИ предсказали отставку или дискредитацию спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера или дискредитации его действий, утверждает CNN.

В частности, по данным источника телеканала, Трамп обсуждал в ближнем кругу возможность инициировать расследование в отношении Мюллера и его команды.

The New York Times утверждает, что Трамп еще в июне 2017 года приказал уволить Мюллера. Но позже отказался от решения, поскольку его юрисконсульт обещал уволиться. В настоящее время Белый дом заверяет, что Дональд Трамп не намерен отстранять спецпрокурора, сообщает ТАСС.

Напомним, 24 января американский лидер заявил, что готов дать показания под присягой спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о российском вмешательстве в выборы. Позже СМИ сообщили, что юристы американского лидера всячески пытаются отсрочить эту процедуру.

В Кремле не раз заявляли о бездоказательности предъявляемых России обвинений о вмешательстве во внутренние дела других стран.

Как писал iz.ru, СМИ узнали о планах Трампа уволить другого крупного юриста — генпрокурора страны. Расследование так называемого российского вмешательства в выборы 2016 года выставляет страну в неприглядном свете, уверен американский лидер.