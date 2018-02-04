В комитете по разведке США не сочли доклад по ФБР полезным Трампу

Доклад о нарушениях ФБР во время расследования «российского дела» не говорит о невиновности президента Дональда Трампа в связях с Россией, считает старший демократ в спецкомитете по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

«Наоборот, даже эта служебная записка, которая полна недостатков, демонстрирует, что именно привело к началу расследования, и это включает в себя подозрения в сговоре (с РФ)», — приводит ТАСС слова Шиффа в ответ на вопрос, оправдывает ли Трампа этот доклад.

Сенатор заявил также, что основным действующим лицом в процессе сговора Трампа с Россией стал бывший советник штаба Трампа Джордж Пападопулос. Шифф отметил, что именно Пападопулос тайно встречался с представителями РФ и обсуждал с ними дело об электронной почте экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Напомним, 2 февраля Дональд Трамп объявил о публикации доклада, посвященного нарушениям со стороны ФБР США при расследовании «российского дела». Публикация этого документа может привести к отставке главы ФБР Кристофера Рея.

Позднее бывший директор спецслужбы Джеймс Коми рассказал о последствиях для ФБР публикации доклада о нарушениях.

Сам Трамп в связи с публикацией доклада заявил, что сторонники версии о его связях с РФ «не нашли ничего», и назвал связанное с этим дело «американским позором».