Прямой эфир

В комитете по разведке США не сочли доклад по ФБР полезным Трампу

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доклад о нарушениях ФБР во время расследования «российского дела» не говорит о невиновности президента Дональда Трампа в связях с Россией, считает старший демократ в спецкомитете по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

«Наоборот, даже эта служебная записка, которая полна недостатков, демонстрирует, что именно привело к началу расследования, и это включает в себя подозрения в сговоре (с РФ)», — приводит ТАСС слова Шиффа в ответ на вопрос, оправдывает ли Трампа этот доклад.

Сенатор заявил также, что основным действующим лицом в процессе сговора Трампа с Россией стал бывший советник штаба Трампа Джордж Пападопулос. Шифф отметил, что именно Пападопулос тайно встречался с представителями РФ и обсуждал с ними дело об электронной почте экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Напомним, 2 февраля Дональд Трамп объявил о публикации доклада, посвященного нарушениям со стороны ФБР США при расследовании «российского дела». Публикация этого документа может привести к отставке главы ФБР Кристофера Рея.

Позднее бывший директор спецслужбы Джеймс Коми рассказал о последствиях для ФБР публикации доклада о нарушениях.

Сам Трамп в связи с публикацией доклада заявил, что сторонники версии о его связях с РФ «не нашли ничего», и назвал связанное с этим дело «американским позором».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп решил предать огласке документ о нарушениях ФБР
Экс-директор ФБР описал урон от записки о нарушениях на выборах-2016

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017