Экс-директор ФБР описал урон от записки о нарушениях на выборах-2016

Обнародование меморандума о нарушениях, допущенных ФБР во время расследования вмешательства извне в выборы в США 2016 года, нанесло значительный урон, считает бывший директор спецслужбы Джеймс Коми. Он был уволен в 2017 году, уже после вступления в должность Дональда Трампа.

Экс-директор назвал обнародованный документ «бесчестной и вводящей в заблуждение запиской».

Она «внесла раскол в спецкомитет по разведке палаты представителей и уничтожила доверие к разведывательному сообществу», цитирует ТАСС сообщения бывшего разведчика в соцсетях.

«Зачем это было нужно? Минюст и ФБР должны продолжать свою работу», — резюмирует он.

Как писал iz.ru, администрация США заявила о готовности сотрудничать с конгрессом для ужесточения контроля за действиями ФБР и минюста страны.