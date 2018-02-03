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Экс-директор ФБР описал урон от записки о нарушениях на выборах-2016

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Обнародование меморандума о нарушениях, допущенных ФБР во время расследования вмешательства извне в выборы в США 2016 года, нанесло значительный урон, считает бывший директор спецслужбы Джеймс Коми. Он был уволен в 2017 году, уже после вступления в должность Дональда Трампа. 

Экс-директор назвал обнародованный документ «бесчестной и вводящей в заблуждение запиской».

Она «внесла раскол в спецкомитет по разведке палаты представителей и уничтожила доверие к разведывательному сообществу», цитирует ТАСС сообщения бывшего разведчика в соцсетях.

«Зачем это было нужно? Минюст и ФБР должны продолжать свою работу», — резюмирует он.

Как писал iz.ru, администрация США заявила о готовности сотрудничать с конгрессом для ужесточения контроля за действиями ФБР и минюста страны. 

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