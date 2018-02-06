Внешнеторговый дефицит США при Трампе достиг максимума за 9 лет

Внешнеторговый дефицит США во время правления президента Дональда Трампа, вырос на 12,1% и достиг максимального уровня за девять лет.

Информацию об этом распространило во вторник, 6 февраля, министерство торговли США.

За декабрь данный показатель увеличился на 5,3% и достиг $53,1 млрд, сообщает «Газета.ру».

В 2017 году дефицит внешнеторгового баланса страны вырос на 12,1%, достигнув $566.

23 января портал iz.ru рассказал, что Трамп неоднократно критиковал 80-летнего министра торговли Уилбура Росса, ставя под вопрос его умственные способности и унижая перед коллегами.

По данным журналистов, Трамп остался крайне недоволен последними торговыми соглашениями, которые министр заключил с Пекином.