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Белый дом назвал шуткой высказывание Трампа о демократах-предателях

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Фото: REUTERS/Win McNamee
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Президент США Дональд Трамп пошутил, когда назвал демократов, не аплодировавших его речи в конгрессе, предателями.

Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Джидли во вторник, 6 февраля.

«Они уж точно вряд ли очень любят нашу страну. Они сидели как смерть. Не по-американски, не по-американски», — приводит «Интерфакс» реакцию Трампа на поведение демократов.

Слова президента не следует воспринимать буквально, это ирония, сообщил по этому поводу Джидли.

2 февраля Трамп решил обнародовать документ, содержащий обвинения в адрес сотрудников ФБР в неправомерных действиях при проведении расследования о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы, сообщили представители Белого дома.

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