Трамп назвал не аплодирующих ему демократов неамериканцами и предателями

Президент США Дональд Трамп назвал представителей Демократической партии предателями после того, как они не поаплодировали его речи перед конгрессом.

На прошлой неделе Трамп впервые выступал перед конгрессом с посланием «О положении страны». При этом во время его слов о «действительно позитивных» экономических успехах демократы не аплодировали.

«Даже по отношению к позитивным новостям они (демократы. — Ред.) были [бесчувственными] как смерть и неамериканскими. Кто-то назвал это предательским [поведением]. Да, почему бы и нет. Похоже, демократы не особо любят свою страну», — приводит заявление Трампа ТАСС.

Также американский лидер заявил, что лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси — эгоист и «предпочел, чтобы дела у Трампа шли неважно вопреки преуспеванию страны».

При этом он похвалил своих однопартийцев по Республиканской партии, которые аплодировали ему почти после каждой фразы.

28 января Дональд Трамп попросил передать рэперу Jay-Z, что безработица среди чернокожего населения в США рекордно снизилась, а экономика страны при его президентстве стала «лучше, чем десятки лет назад».

Our economy is better than it has been in many decades. Businesses are coming back to America like never before. Chrysler, as an example, is leaving Mexico and coming back to the USA. Unemployment is nearing record lows. We are on the right track!