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Сенаторы-демократы пригрозили Трампу политической конфронтацией в США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Сенатская фракция от Демократической партии США предупредила президента Дональда Трампа о негативных последствиях «оргвыводов» в отношении руководства ФБР и министерства юстиции.

Наказание высокопоставленных чиновников может последовать после обнародования доклада о злоупотреблениях ФБР при расследовании так называемого российского дела — гипотетического влияния РФ на выборы в США в 2016 году.

«Если президент пойдет на такие крайние меры, боюсь, это приведет к конфронтации, которая нам в Америке не нужна», — заявил сенатор-демократ Дик Дурбин.

Он предсказал конституционный кризис в стране, если Белый дом воспользуется обнародованной запиской о нарушениях ФБР при расследовании «российского влияния» на выборы 2016 года, чтобы прекратить само это расследование.

«Если республиканцы в палате представителей верят, что они создали основу, чтобы этот президент прекратил это расследование, то это значит, что в Америке есть один человек выше закона», — цитирует CNN слова сенатора.

Как писал z.ru, 2 февраля Дональд Трамп объявил о публикации доклада, посвященного нарушениям со стороны ФБР США при расследовании «российского дела». Публикация этого документа может привести к отставке главы ФБР Кристофера Рея. 

После обнародования доклада администрация США заявила о готовности сотрудничать с конгрессом для ужесточения контроля за действиями ФБР и минюста страны. 

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