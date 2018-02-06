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Трамп предложил «закрытие» правительства из-за разногласий по иммиграции

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против «закрытия» правительства, если не удастся достигнуть договоренностей с демократами по вопросам иммиграции.

«Если мы не избавимся от лакун [в законодательстве]... то давайте устроим «закрытие», и это того стоит для нашей страны. Я был бы рад увидеть «закрытие», если мы не позаботимся об этих вещах», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Также американский лидер назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире и призвал их реформировать. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул необходимость строительства стены на границе с Мексикой. Напомним, в январе из-за разногласий по вопросам иммиграции Трамп отказался подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены. Глава аппарата Белого дома Джон Келли ранее рассказал, что возведение стены обойдется Вашингтону в $20 млрд.

Разногласия по иммиграционной реформе в январе привели к временному прекращению работы правительства США из-за отсутствия соответствующего финансирования. Республиканцам необходима поддержка демократов для принятия ряда ключевых положений бюджета.

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