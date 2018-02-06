Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире

Президент США Дональд Трамп считает иммиграционные законы своей страны самыми глупыми в мире и призывает их реформировать.

Об этом он заявил во вторник, 6 февраля.

«Ни в одной другой стране в мире нет таких глупых законов, как у нас, когда речь заходит об иммиграции. Их надо изменить, это не вопрос политики», — цитирует его ТАСС.

При этом Трамп вновь подчеркнул важность строительства стены на границе с Мексикой.

В декабре Трамп подверг резкой критике политику «открытых границ» и чиновников, которые препятствуют применению иммиграционных законов.

11 января портал iz.ru рассказал, что Трамп отказался подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены на границе с Мексикой.