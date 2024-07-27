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Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в Москве 27 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до +28 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 27 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем прогнозируют от +23 до +28 градусов, ночью температура может снизиться до +12.

Ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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26 июля синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал о погоде на выходные, 27 и 28 июля. По его словам, с пятницы наступают «очень погожие дни» с температурой днем около +25 градусов, а в субботу, воскресенье ожидается +26…+28 градусов. Кроме того, в воскресенье есть вероятность гроз.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителям столицы не стоит ожидать теплой погоды в августе.

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