Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов 26 июля рассказал «Известиям» о погоде на выходные, 27 и 28 июля, в Москве.
«С пятницы наступают очень погожие дни с температурой днем около +25 градусов, а в субботу, воскресенье +26…+28 градусов. В воскресенье есть небольшая вероятность послеполуденных гроз, а в остальное время практически без осадков. И пятница, и суббота без осадков, ветер слабый, давление сильно не скачет, оно вышло на плато и там остается. То есть хорошая классическая июльская погода», — сказал эксперт.
Ранее из данных службы наблюдения за изменениями климата европейской программы Copernicus стало известно, что температура воздуха в приземном слое атмосферы 22 июля достигла +17,15 градуса, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 21 июля. Тогда температура в приземном слое атмосферы составила +17,09 градуса. До этого рекорд был установлен 6 июля 2023 года (+17,08 градуса). Ранее температура составляла максимум +16,8 градуса в 2016 году.