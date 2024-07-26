Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины

Пока нет никакой конкретной субстанции для переговоров по украинскому урегулированию, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — сказал он.

При этом Россия настроена на урегулирование кризиса дипломатическим путем.

«Мы неоднократно говорили о том, что готовы к решению ситуации за столом переговоров. Мы в этом заинтересованы. Но только с соблюдения Конституции РФ. Всё, что в ней прописано, — непреложно и не подлежит изменению. Более того, как и во время переговоров в Стамбуле, для нас важны права русскоязычного населения на Украине на русский язык. Важны и другие аспекты, на которые однажды Киев уже согласился. Россия никогда не претендовала на территорию Украины, не планировала забирать Киев. Всё, что происходит сейчас, — это обеспечение нашей безопасности и русскоязычных граждан», — заявил «Известиям» высокопоставленный источник.

РФ неоднократно говорила о готовности к диалогу с Украиной. В частности, 14 июня президент России Владимир Путин четко обозначил российскую позицию и, по сути, предложил Киеву путь к прекращению боевых действий. Среди основных требований — полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны оставить эти территории в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

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