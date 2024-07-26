Уговоры о мире: в Кремле заявили о «непонятных сигналах» с Украины

В России не видят конкретики для мирных переговоров с Украиной, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его словам, Москва наблюдает «непонятные сигналы» и не знает, насколько они реалистичны . Осведомленные источники сообщают, что некоторые круги в Киеве хотят сесть за стол переговоров, поскольку силы Украины истощены . При этом Россия по-прежнему заинтересована в урегулировании кризиса дипломатическим путем. Но готова искать решение при условии соблюдения своей Конституции и прав русскоязычного населения.

При каких условиях возможны переговоры России и Украины

В СМИ и экспертных кругах всё чаще говорят о возможности запуска переговорного процесса между Москвой и Киевом. Тем не менее в Кремле по-прежнему не видят почвы для конструктивного диалога .

— Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет , — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», получала ли Москва от каких-либо политических сил на Украине конкретные сигналы, свидетельствующие о готовности к компромиссам.

Осведомленный источник добавил: «есть понимание, что некоторые круги на Украине хотят сесть за стол переговоров».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

— Украинские силы истощены, есть определенные сигналы об их заинтересованности в компромиссе , — пояснил он «Известиям».

При этом на урегулирование кризиса дипломатическим путем настроена и Россия.

— Мы неоднократно говорили о том, что готовы к решению ситуации за столом переговоров. Мы в этом заинтересованы. Но только с соблюдения Конституции РФ. Всё, что в ней прописано, непреложно и не подлежит изменению , — заявил «Известиям» высокопоставленный источник. — Более того, как и во время переговоров в Стамбуле, для нас важны права русскоязычного населения на Украине на русский язык. Важны и другие аспекты, на которые однажды Киев уже согласился . Россия никогда не претендовала на территорию Украины, не планировала забирать Киев. Всё, что происходит сейчас, — это обеспечение нашей безопасности и русскоязычных граждан.

Российская сторона официально неоднократно говорила о готовности к диалогу. В частности, 14 июня Владимир Путин четко обозначил российскую позицию и, по сути, предложил Киеву путь к прекращению боевых действий . Среди основных требований — полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем ВСУ должны оставить эти территории в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины.

Солдат ВСУ Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

ДНР, ЛНР Запорожская и Херсонская области вошли в список субъектов РФ в Конституции страны сразу же после проведения референдумов на этих территориях в 2022 году. А статья 67 предусматривает защиту суверенитета и территориальной целостности России. Таким образом, вопрос об отводе войск на границу Украины 1991 года Москва обсуждать не собирается. Она также настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО. При этом в украинской Конституции закреплено положение о стремлении страны присоединиться не только к ЕС, но и к Североатлантическому альянсу.



« Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры », — говорил российский президент.

О том, что Украина должна в полной мере обеспечить права, свободы и интересы русскоязычных граждан в стране, Владимир Путин также упомянул на встрече с руководством МИД РФ 14 июня.

Кроме того, российская сторона исходит из того, что именно те договоренности, которые Москва и Киев почти до конца согласовали в 2022 году, могут лечь в основу вероятного соглашения по Украине . «Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — сказал Владимир Путин уже на саммите ШОС в Астане 4 июля.

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Речь идет о «Договоре о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», проект которого был парафирован российской и украинской делегациями в апреле 2022 года . Пункт 1 статьи 1 гласил, что Киев обязан поддерживать свой нейтральный статус, который должен быть закреплен в Конституции. Кроме того, украинская сторона соглашалась ограничить численность своих вооруженных сил. Подпись под проектом договора поставил глава украинской делегации, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Именно он, однако, позже сказал, что Киев в итоге отказался от подписания итогового соглашения по указке Бориса Джонсона, который на тот момент занимал должность премьера Великобритании.

Какова вероятность начала переговоров

Украина в последнее время — на первый взгляд — изменила свою риторику. Так, например, 21 июля Владимир Зеленскийобъявил, что готов вести диалог с Владимиром Путиным , несмотря на подписанный им в 2022 году указ, напрямую запрещающий это делать. Он отметил, что, если Украина хочет закончить конфликт, и для этого есть все силы, нужно разговаривать с теми, «кто в России всё решает». Также Зеленский допустил, что «горячую стадию» боевых действий можно попытаться завершить до конца года.

Вслед за ним о возможности мира с Россией заявили в министерстве иностранных дел Украины . По итогам встречи главы ведомства Дмитрия Кулебы с его китайским коллегой Ван И, прошедшей 23 июля, официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Украина желает вести переговоры с Россией и даже к ним готовится. Впрочем, позже Киев постарался смягчить слова китайского представителя, заявив, что диалог с Россией возможен, однако на «соответствующем этапе» и при условии, что она будет «готова вести переговоры добросовестно».

Солдат ВСУ Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Более того, тот же Борис Джонсон уже, кажется, меняет свое мнение — в своей статье для газеты Daily Mail он написал, что Украине придется отказаться от требования о возвращении к границам 1991 года для урегулирования конфликта . И это, по всей видимости, осознают украинская сторона и западные партнеры Киева. Ведь на конференции в швейцарском Бюргенштоке, которая прошла в середине июня, так называемая формула мира Зеленского обсуждалась в усеченном формате, в том числе без требований вывода российских войск. Более того, на следующую встречу, которую планируют провести в этом году, Запад намерен пригласить РФ.

На изменения позиций в Киеве, вероятно, влияет сложное положение ВСУ . Широко разрекламированное контрнаступление украинский стороны в прошлом году провалилось. Украинцы несут большие потери, в результате чего Киев ужесточил правила мобилизации, снизив, в частности, возраст призыва с 27 до 25 лет. Согласно словам Владимира Путина, безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти.

Однако есть и целый ряд других факторов. И один из них связан с США, которые находятся в самом разгаре предвыборной гонки. Штаты — крупнейший поставщик оружия на Украину и главный спонсор Киева. При этом после выхода из гонки демократа Джо Байдена всё больше говорят о том, что в Белый дом вернется Дональд Трамп . А тот, в свою очередь, обещает сиюминутно решить украинский конфликт. При этом его команда уже даже якобы подготовила конкретный план.

Дональд Трамп на предвыборном митинге Фото: TASS/AP/Alex Brandon

Кроме того, в Евросоюзе всё больше усиливаются антивоенные настроения . В начале июля с «мирной миссией» выступила Венгрия, которая до конца декабря председательствует в Совете ЕС. Премьер-министр страны Виктор Орбан совершил дипломатические визиты в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон с целью продвинуть идею скорейшего урегулирования конфликта.

Не стоит забывать и о странах Глобального Юга, которые в подавляющем большинстве занимают нейтральную позицию , что окончательно разрушает планы Запада на изоляцию РФ. Все эти обстоятельства, разумеется, оказывают давление на Киев. Хотя конкретных шагов в сторону урегулирования пока не наблюдается.

— Теоретический старт переговоров в этом году вероятен . Возможно, он уже произошел, учитывая, что о них начали интенсивно говорить. Но пока нет понимания, как они будут вестись, где и что будет обсуждаться в качестве тем для уступок и так далее , — заявил «Известиям» член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. — Во-первых, до конца года станет ясно, кто будет новым президентом США. Во-вторых, как пишут уже даже западные СМИ, Украина проигрывает «войну на истощение». Киев, конечно, поддерживают, но помощь сокращается, то есть ее в большом количестве нет. Например, Германия, крупнейший военный донор Украины в ЕС, сократит поддержку в 2025 году в два раза (с €8 до €4 млрд).

Председатель КНР Си Цзиньпин (третий справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (третий слева) во время встречи Фото: TASS/AP/Vivien Cher Benko

Роль посредников в урегулировании конфликта

По словам научного руководителя Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, прямые переговоры России и Украины маловероятны. Более высок шанс диалога между Москвой и Киевом при участии посредников . В качестве потенциального медиатора мог бы выступить Китай, который ранее предложил 12 принципов разрешения конфликта. Среди других кандидатов — Турция, Бразилия, а также, например, ближневосточные монархии.

— Более вероятен вариант формата зерновой сделки, когда прямых переговоров нет, но идут два параллельных трека при диалоге с третьей стороной . В случае зерновой сделки это были Турция и ООН, но здесь возможны другие варианты. Это будет намного проще, по крайней мере, если мы говорим о начальной стадии переговорного процесса, — пояснил он «Известиям».

Впрочем, для завершения конфликта так или иначе потребуется прямой диалог между Россией и Украиной. «Мы всегда выступаем за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным», — сказал 4 июля российский президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы .

Для каких-то промежуточных договоренностей услуги медиаторов могут пригодиться, но точку должны будут поставить Москва и Киев. При этом, как ранее говорил Владимир Путин, Россия выступает за полное завершение конфликта, а не его заморозку.