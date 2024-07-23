По стойке мирно: почему Зеленский заговорил о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский дал интервью, в котором высказал несколько новых тезисов. Во-первых, допустил прямые переговоры с Владимиром Путиным, хотя два года назад подписал указ, который такие переговоры запрещает. Во-вторых, заявил, что горячая фаза вооруженного конфликта закончится до конца года, Украина при этом силой может и не вернуть все территории, которые считает своими. «Известия» разбирались, в чем причина изменения риторики.

Зеленский задумался о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си, в котором высказал несколько новых тезисов. Во-первых, допустил прямые переговоры с Владимиром Путиным, хотя два года назад подписал указ, который их запрещает. «Если план будет полностью готов, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России», — сообщил он.

Во-вторых, Зеленский заявил, что горячая стадия боевых действий может завершиться до конца года, при этом Киев может и не отвоевать все территории, которые считает своими. По словам украинского лидера, определенных успехов можно достичь и с помощью переговоров. «Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании <...>. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что дипломатия может помочь», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) Фото: REUTERS/BBC/Jeff Overs

В-третьих, Зеленский признал, что ситуация с потерями в украинской армии становится всё хуже. При этом точных цифр не назвал, не стал говорить и о том, сколько при нынешних тенденциях украинская армия еще сможет продержаться. «Это зависит прежде всего от морального духа военных, от морального духа народа, который работает ради того, чтобы у военных была зарплата, и это зависит от единства между военными и гражданскими на Украине, и это зависит от единства Запада», — сказал он.

Интересно, что другие украинские политики уже рассуждают о том, как эти новые подходы могут воплотиться на практике. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Зеленский решится на территориальные уступки, то в стране надо будет провести референдум. «Как объяснить стране, что нужно отказаться от территорий, борьба за которые стоила жизни тысячам наших бойцов? Не думаю, что в одиночку можно достигнуть столь болезненного и важного соглашения, без одобрения народа», — подчеркнул он.

Среди причин — кризис на фронте и рейтинги Трампа

Причин для такой риторики несколько. С одной стороны, крайне тяжелой для ВСУ остается ситуация на фронте, украинская армия продолжает терять позиции. Так, согласно данным Минобороны РФ, только в июле российские силы заняли девять населенных пунктов, при этом за последние выходные — 19–21 июля — заняли сразу три села. Об этом же говорят и сторонние аналитики. Так, обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке отметил, что за неделю ВС РФ продвинулись на 3 км в сторону города Покровск. По его словам, это свидетельствует о развале украинского фронта на ряде участков.

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

С другой стороны, на Украине ухудшается социально-экономическая ситуация. Всё более жестокие и изощренные формы приобретает мобилизация, огромное количество мужчин перешли фактически на нелегальное положение, взятки за право на «белый билет» достигли астрономических сумм. Массовыми и масштабными стали также отключения электроэнергии, в Киеве и других крупных городах свет дают на несколько часов в сутки, фиксируются и перебои с поставками продуктов питания в магазины, потому что не работают холодильники. В таких условиях разговоры о скором примирении с Россией могут дать людям надежду.

Третий момент — изменение риторики может быть связано с ходом избирательной кампании в США. Там после покушения взлетели рейтинги Дональда Трампа, который обещает сразу после своей победы помирить Россию и Украину. «Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую этот ужасный военный конфликт между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать такое заявление: я предотвращу третью мировую войну», — сказал он на первом после покушения предвыборном митинге в Мичигане.

Американский многофункциональный легкий истребитель F-16 Фото: commons.wikimedia.org

Вполне возможно, что украинские власти таким образом готовятся к победе Трампа. Характерно, что 19 июля Зеленский впервые с 2021 года созвонился с кандидатом от республиканцев. Судя по всему, оба остались довольны разговором. Трамп сообщил, что беседа прошла «очень хорошо», а Зеленский написал в соцсетях, что пообщался с американским президентом. Формально он не ошибся, потому что бывший глава государства в США сохраняет титул до конца жизни, но в свете текущей избирательной кампании такой эпитет выглядит показательным.

Что говорят эксперты

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Зеленский изменил риторику в связи с истощением украинских ресурсов.

— На Украине остается всё меньше людей, пригодных для службы в армии, меньше техники, а западные поставки не перекрывают потери. Например, поставки истребителей F-16 несколько раз откладывались, в итоге Киев должен получить от 6 до 16 машин, это никак не повлияет на ситуацию на фронте. Видимо, Зеленский объективно оценил обстановку и пришел к выводу, что Украина находится перед угрозой коллапса и новыми территориальными потерями, — полагает он.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент США Джо Байден во время дебатов. 27 июня 2024 года Фото: REUTERS/Brian Snyder

Политолог Михаил Павлив говорит, что команда Зеленского на протяжении последних месяцев активно восстанавливает отношения с республиканцами и непосредственно с окружением Трампа.

— После провальных для Байдена дебатов и покушения на Трампа стало понятно, что, скорее всего, новая администрация в Белом доме будет республиканской. В связи с этим мы видим изменения и в публичной плоскости. Украинские руководители пытаются синхронизироваться с риторикой вероятного победителя американских выборов, с его гипотетической политикой, — объясняет собеседник.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп сразу после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании.13 июля 2024 года Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Он добавляет, что текущий момент опасен для Зеленского.

— Я уверен, что в Киеве зреет мысль, что вместе с Байденом должен уйти и действующий украинский лидер, вести переговоры с Россией должен некий новый человек. Впрочем, без отмашки Запада мы изменений не увидим, самостоятельных игроков среди украинских политиков и олигархов не осталось. Если Запад решение примет, то последуют соответствующие действия Верховной рады, Конституционного суда или силовиков, — считает Павлив.