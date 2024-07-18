Не говори GOP: Вэнс обещает пересмотреть подход США к зарубежным конфликтам

Кандидат в вице-президенты США в команде Дональда Трампа — Джеймс Дэвид Вэнс — официально принял номинацию и заявил, что Вашингтон в случае победы республиканцев на предстоящих выборах откажется от участия в военных конфликтах по всему миру, если на то не будет крайней необходимости. Эксперты видят в этих словах очевидный намек на позицию США по Украине. В целом назначение Вэнса уже вызвало ощутимое напряжение в Киеве. Интересна и фигура самого политика: его биографию в СМИ принялись обсуждать буквально сразу после объявления о решении Трампа. Кто такой Вэнс и как он попал в большую политику — в материале «Известий».

Что Вэнс заявил о внешней политике США

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, которого определил номинант от республиканцев Дональд Трамп, официально принял предложение баллотироваться на должность. Выступая на съезде Республиканской партии, Вэнс сделал достаточно громкое заявление, свидетельствующее, что в случае избрания Трампа президентом Соединенных Штатов, новая администрация может существенно пересмотреть свои подходы к внешней политике государства.

— Мы будем отправлять наших детей на войну только тогда, когда это необходимо, — заявил он.

Не указывая напрямую на Украину, несложно сделать вывод, что, прежде всего, он имел в виду подходы США к урегулированию ситуации в этой стране. Дональд Трамп и раньше заявлял, что не поддерживает ту стратегию, которую избрала администрация Джо Байдена и намерен урегулировать конфликт «за один день». Правда, он ни разу не конкретизировал свои планы.

Фото: REUTERS/Mike Segar

Выбор Вэнса в качестве потенциального вице-президента сам по себе указывает на подтверждение этого намерения. После того, как была объявлена эта кандидатура, в Киеве царило разочарование. Вэнс — откровенный критик военной и экономической поддержки, оказываемой Киеву со стороны США. Он также не согласен с позицией Украины относительно дальнейшего продолжения боевых действий и высказываний, что украинцы смогут одержать победу на поле боя. Более того, политик прямо заявлял: ему всё равно, что будет с этой страной.

— Всякий, имеющий в голове мозги, знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил, — сказал Вэнс в интервью CNN в декабре 2023 года.

Именно Вэнс был одним из 16 сенаторов от «Большой партии» (Grand Old Party, GOP — так республиканцев называют в США), проголосовавших против объединенного пакета помощи, предполагающего выделение Украине $61млрд.

Фото: TASS/AP/Alex Brandon

— Я знаю, что он попал в украинский список «Миротворец», который нацелен на всех, кого считают российскими пропагандистами. Очевидно, что он против продолжения поставок оружия на Украину, и это хорошо, — сказала «Известиям» независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Диане Саре.

Потенциальный вице-президент также призывал Киев к отказу от части территории во имя переговоров, которые могут привести к прекращению кровопролития. Внимание Штатов, вместо поддержки киевского режима, должно быть переключено на Китай, уверен Вэнс.

— Я думаю, что президент Трамп пообещал пойти туда, договориться с русскими и украинцами и быстро завершить это дело, чтобы Америка могла сосредоточиться на реальной проблеме — Китае. Это самая большая угроза для нашей страны, — заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News 15 июля.

Солдат ВСУ Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Впрочем, такое мнение разделяют не все наблюдатели. В частности, Диане Саре полагает, что взгляды Вэнса по китайскому вопросу очень опасны. Проблемой, с ее точки зрения, может стать и его «фанатичная поддержка» Израиля.

И в этом контексте взгляды Вэнса мало чем отличаются от позиции Трампа, сказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

— Его идеологические взгляды, похоже, совпадают с взглядами Трампа в вопросах враждебного отношения к американскому вмешательству и упрощенных, расистских взглядов на страны и народы, — считает он.

Кто такой Джей Ди Вэнс

На съезде Республиканской партии Вэнс подробно рассказал о своей биографии, которую обсуждали в медиа, о материальных трудностях семьи в период взросления, о карьере морского пехотинца и бизнесмена, и об актуальных проблемах в его родном штате Огайо.

Однако большую часть своей речи он посвятил обвинениям в адрес президента Байдена в провальной политике, которая привела к краху многих локальных предприятий и потере рабочих мест. Ранее свою биографию он подробно изложил в нашумевшем бестселлере «Hillbilly Elegy» (дословно — «Элегия Хилбилли», термин, употребляемый в США для обозначения жителей сельской местности), который был опубликован в 2016 году. Позже по его мемуарам сняли полнометражный фильм.

Потенциальный вице-президент попал в верхнюю палату конгресса США в конце 2022 года, победив конгрессмена от Демократической партии Тима Райана. Вэнс был ярым критиком политики Трампа и даже называл его «американским Гитлером». Позже, правда, он стал ярым «трампистом» и стал активно поддерживать его предвыборную кампанию.

Фото: TASS/AP/Paul Sancya

Кандидату в экс-президенты всего 39 лет, и ему уже активно пророчат лидерство в политическом движении Трампа, которое существенно изменило структуру партии «слонов». Его назначение особенно актуально ввиду наличия у электората и Республиканской, и Демократической партий беспокойства из-за возраста их главных кандидатов в президенты: Трампу и Байдену 159 лет на двоих. После того, как экс-президент выдвинул кандидатуру Вэнса, начались разговоры, что он может стать главным фаворитом на президентских выборах 2028 года.

Сенатор от Огайо активно выступает за права и развитие американского рабочего класса, выражает несогласие с текущей миграционной политикой и имеет устойчивую внешнеполитическую позицию.

Впрочем, пока оценивать кандидата в вице-президенты рано, говорит Саид Хан.

— Трудно в полной мере оценить, чего можно ожидать от Вэнса, отчасти потому, что он уже однажды полностью изменил свое отношение к Дональду Трампу. В послужном списке Вэнса есть ряд критических и пренебрежительных высказываний в адрес кандидата от республиканцев, особенно учитывая юридическую историю и проблемы с сексуальным насилием и неподобающим поведением [в чем обвиняют Трампа]. Независимо от того, как изменилось его отношение к своему начальнику, Вэнс, вероятно, будет важным и влиятельным советчиком Трампа, в том числе по вопросам внешней политики, — считает Саид Хан.

Как Вэнс попал в большую политику

Многие российские и зарубежные СМИ уже успели сделать подробный анализ биографии Джей Ди Вэнса, который часто сопровождался множеством комплиментов в его адрес. Однако немногие обратили внимание на то, как потенциальный вице-президент попал в политику и обрел такую популярность.

Вэнс давно сотрудничает с донором Республиканской партии миллиардером Питером Тилем, который оказывал ему помощь задолго до его сенаторства. Его коммуникации с ним начались в 2011 году — они познакомились после выступления Тиля на юридическом факультете Йельского университета. Вэнс позже назовет это событие одним из самых значительных моментов в его жизни. Миллиардера он описал как одного из самых умных людей, которых он встречал, пишет The Lamp.

Согласно же Politico, Вэнс впоследствии сам переключился на венчурный капитал и стал партнером Тиля по организации Mithril Capital в 2015 году. Как сообщает Axios, компанию он покинул в 2017 году, и через два года при поддержке Тиля и бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта открыл собственную венчурную фирму Narya Capital.

Донор Республиканской партии миллиардер Питер Тиль Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Ron Sachs

В 2021 году критика Вэнса в адрес Дональда Трампа прекратилась. По данным The New York Times, это произошло после того, как Тиль пригласил Вэнса в частную резиденцию экс-президента в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Потенциальный вице-президент заручился еще большей поддержкой Тиля во время своего успешного выдвижения в Сенат в 2022 году, получив от миллиардера рекордные пожертвования в размере почти $15 млн, что стало самой большой суммой, пожертвованной одному кандидату в законодательный орган за всю историю. Он также помог привлечь множество других спонсоров для Вэнса, включая венчурного капиталиста Дэвида Сакса.

Сам Питер Тиль — известный инвестор и спонсор крупных бизнес-проектов. В результате слияния двух компаний Confinity и X.com (принадлежит Илону Маску), вместе с украинским программистом Максом Левчиным он создал сервис онлайн платежей PayPal, который привлек множество бизнес-партнеров и единомышленников. После продажи системы объединение бывших основателей, владельцев и инвесторов компании получило название «Мафия PayPal».

Фактически круг этих людей называют новой бизнес-элитой США. Помимо создания платежной системы он был одним из инвесторов Facebook компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а также компании Palantir, которая тесно связана с американскими спецслужбами ввиду разработки ПО для внедрения искусственного интеллекта в работу военных ведомств.

Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel

Джей Ди Вэнс активно ратует за традиционные ценности и выступает против абортов, но при этом его крупнейший инвестор Питер Тиль принадлежит к ЛГБТ-сообществу (признано экстремистским в РФ) и официально состоит в браке с мужчиной.

Политик Диане Саре, с другой стороны, считает что Вэнс будет симпатичен многим американцам как минимум ввиду своего происхождения.

— Он понравится многим американцам, потому что он из Огайо, который в определенном смысле — сердце Америки. Что означают его связи с другими лицами, я не знаю, но я работаю с некоторыми людьми и группами расследователей, чтобы получить больше информации о связях Вэнса, включая контакты с Питером Тилем, — рассуждает Диане Саре.

Фото: TASS/AP/Paul Sancya

Согласно открытой информации, кандидат в вице-президенты США тесно связан с очень влиятельным в США бизнес-сообществом, которое также имеет свои лоббистские интересы.

— Вэнс привлек внимание Питера Тиля и Илона Маска отчасти благодаря тому, что он ранее работал венчурным капиталистом. И Тиль, и Маск были ярыми сторонниками и благодетелями Вэнса, считая, что он очень благосклонен к миллиардерам Кремниевой долины, — рассуждает Саид Хан.

Если Вэнсу будет отведена существенная роль в Белом доме, не исключено, что бизнес-элиты будут каким-то образом влиять на внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона. Дальнейшую его деятельность, в случае утверждения в качестве вице-президента США по результатам выборов, можно считать непредсказуемой.