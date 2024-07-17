Мини-Вэнс: кандидата в вице-президенты США прозвали «катастрофой для Украины»

Республиканская партия окончательно определилась с парой своих кандидатов на президентских выборах. Если лидерство Дональда Трампа сомнений не вызывало, то имя второго человека в государстве оставалось загадкой до самого последнего момента. Выбор пал на сенатора от Огайо Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса, которого в СМИ называют еще большим консерватором и изоляционистом, чем сам Дональд Трамп. Вэнсу всего 39 лет, его политическая карьера началась относительно недавно . Подробности — в материале «Известий».

Настоящий Джей Ди

Джей Ди Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. После окончания школы он поступил на службу в Корпус морской пехоты, где прослужил до 2007 года в качестве военного обозревателя. Полгода из этого срока Вэнс провел в Ираке в качестве специалиста по связям с общественностью. По окончании службы он поступил в Университет Огайо, где получил степень бакалавра политических наук и философии. В 2013 году Вэнс окончил юридический факультет Йельского университета, выпускниками которого в свое время становились Билл и Хиллари Клинтон, а также Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Дом, где прошло детство кандидата в вице-президенты от Республиканской партии сенатора США Дж. Д. Вэнса на Мак-Кинли-стрит в Мидлтауне Фото: REUTERS/Sam Greene/The Enquirer

После нескольких лет работы в различных инвестиционных компаниях на протяжении года он занимал должность директора инвестфонда Mithril Capital. Последнее обстоятельство оказало решающую роль на развитие его дальнейшей карьеры. Mithril Capital был основан Питером Тилем, создателем PayPal, а ныне — основателем и крупнейшим акционером Palantir. Эта компания — один из немногих представителей IT-сектора, оказавших поддержку Дональду Трампу в кампании 2016 года. Ключевые заказчики Palantir — ФБР (где Тиль числился информатором), ЦРУ и министерство обороны США. Впоследствии при поддержке Тиля Вэнс основал венчурный фонд Narya Capital, занимающийся инвестициями в высокотехнологичные проекты.

В ноябре 2022 года Вэнс, предварительно получив персональное одобрение своей кандидатуры от Трампа, выиграл довыборы в Сенат. Его кампания частично финансировалась Тилем — миллиардер внес $5 млн в фонд Protect Ohio Values, основанный Вэнсом. И уже тогда его внешнеполитические взгляды стали объектом внимания. Например, в отличие от конкурента, демократа Тима Райана, Вэнс выступал против поддержки Украины, чем навлек на себя гнев обширной украинской диаспоры Огайо.

Популярность в медиа сенатор Вэнс начал набирать очень быстро (например, в шоу Такера Карлсона на Fox News он появился спустя две недели после избрания) и вскоре получил статус восходящей звезды Республиканской партии. Известно, что его кандидатуру поддержал сын лидера республиканцев, Дональд Трамп – младший, нынче также ставший медиаперсоной.

Cенатор от Огайо Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс Фото: REUTERS/Gaelen Morse/File Photo

Будучи избранным в Сенат, Вэнс вместе с коллегами Джошем Хоули, Томасом Мэсси и Рэндом Полом неоднократно выступал за всесторонний аудит внешнеполитических проектов Белого дома, Израиля и Украины. Но если в первом случае речь шла о том, что существенная часть помощи может оказаться в руках ХАМАС, то поддержку Киева он с самого начала называл бессмысленным предприятием. Сенатор был одним из немногих, кто высказывался против не только из экономических соображений и интересов национальной безопасности, но и напрямую окрестив подход демократов, называвших Украину «отличной инвестицией» аморальным.

Правительство Зеленского Вэнс прямым текстом называл вымогателями. «Вчера Зеленский приходит в Сенат и требует еще $25 млрд… Этот парень фактически приходит и говорит: если вы не отдадите мне мои $25 млрд, я закрою ваше правительство… Демократы реально устраивают драку по поводу того, продолжим ли мы платить нашим пограничным патрулям или отдадим 25 млрд Украине? Это сумасшествие!» — говорил он в августе 2023-го.

Кроме того, Вэнс был в числе немногих американских политиков и лидеров мнений, обративших внимание на притеснение Украинской православной церкви. «Вы не можете лишать всю религиозную общину религиозной свободы, лишь потому что некоторые ее приверженцы не согласны с вами по поводу актуального конфликта. Нам должно быть стыдно за отказ использовать миллиарды долларов, которые мы отправляем на Украину, в качестве возможности гарантировать реальную религиозную свободу», — заявил он.

Что же до стратегических планов украинского руководства, то их Вэнс открыто называл нелепыми. «Всякий, имеющий в голове мозги, знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил», — сказал сенатор в интервью CNN.

Если Дональд Трамп вернется в Белый дом и Джей Ди Вэнс станет вице-президентом, то Украину ждут печальные последствия. Об этом «Известиям» рассказал старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

REUTERS/Kevin Mohatt

— Основанием для того, чтобы называть Вэнса «катастрофой для Украины», служит то, что Вэнс придерживается очень сдержанного, скептического отношения к оказываемой ей помощи. И это отношение Вэнса коррелирует с отношением самого Трампа. Политика новой администрации в случае, если Трамп будет избран, в отношении Украины будет лишена противоречий, будет достаточно последовательной, — сказал Зудин.

Оранжевая молодежь

Важно отметить, что именно Вэнс вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами представлял США на консервативной конференции в Будапеште. Он же был среди гостей Мюнхенской конференции по безопасности, где по мнению Washington Post, поверг присутствующих в состояние «оцепенелого ужаса». «Во всем мире много плохих парней. И меня сейчас гораздо больше интересуют некоторые проблемы в Восточной Азии, чем в Европе», — заявил он, добавив, что европейская безопасность «атрофировалась» за годы американского покровительства и сегодня Европа должна взять на себя более агрессивную роль в ее обеспечении.

Буквально за те же суждения сейчас подвергается обструкции от Брюсселя Виктор Орбан. Целый ряд европейских мейнстрим-СМИ уже предрекают ослабление трансатлантических связей в сфере безопасности в случае, если команда Трампа одержит победу в ноябре.

Трамп назвал сенатора США Дж. Д. Вэнса (республиканца от Огайо) своим кандидатом на пост вице-президента, 15 июля 2024 года Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon

Выбор Вэнса в качестве вице-президента также говорит о стремлении не только создать преемственность во власти, но и исключить ошибки первого срока — заблаговременно начать формирование команды, члены которой в подавляющем своем большинстве не имеют многолетней связи с вашингтонским истеблишментом. В противном случае осуществить масштабные планы преобразований не получится так же, как и в прошлый раз.