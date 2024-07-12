«Миссия мира»: Орбан встретился с Трампом во Флориде

В четверг, 11 июля, венгерский премьер-министр Виктор Орбан после саммита НАТО, на котором минимально общаося с Байденом, встретился с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом для обсуждения планов урегулирования конфликта на Украине. Подробнее о встрече, а также о том, за что выступают оба политика — в материале «Известий».

Как прошла встреча Орбана и Трампа во Флориде

9-11 июля в Вашингтоне проходил саммит НАТО, после которого премьер-министр Венгрии встретился с кандидатом на пост президента США и бывшим лидером страны Дональдом Трампом. Встреча проходила в поместье Трампа во Флориде. При этом Орбан, выступающий за победу Трампа на предстоящих выборах, избегал контактов с действующим президентом США Джо Байденом . Венгерский премьер-министр лишь пожал руку президенту США на второй день саммита.

«Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира <...>. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Фото: REUTERS/Leah Millis

Посещение Орбаном поместья Трампа было частью его инициативы, получившей название «миссия мира». В ее рамках со 2 по 8 июля премьер-министр Венгрии с официальными визитами посетил Киев, Москву и Пекин, где встретился с главами государств и обсудил пути урегулирования конфликта на Украине.

При этом западные страны недовольны дипломатической активностью Виктора Орбана и ведением диалога с разными странами, в том числе с Россией.

По завершении саммита Организации Североатлантического договора (североатлантического альянса; НАТО), западные СМИ стали предполагать, что Орбан старается наладить контакт между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, что, по его мнению, приведет к началу урегулирования украинского кризиса.

Главным итогом переговоров Трампа и Орбана стала решительность Трампа в решении конфликта на Украине.

Он об этом написал следующее: «Спасибо тебе, Виктор. Мир должен наступить, и как можно скорее».

Политический миротворец: за что выступает Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может претендовать на звание «самого европейского» политика, ведь в отличие от других лидеров он действует без увязки с установками, полученными со стороны США. Так, в рамках «миссии мира» 2-8 июля он высказывался за скорейшее мирное решение украинского кризиса и говорил о необходимости Европы играть в этом процессе лидирующую роль.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречается с Дональдом Трампом в Палм-Бич, штат Флорида, США Фото: REUTERS/Viktor Orban via Facebook

Правительство Орбана неоднократно выступало за отмену антироссийских санкций, введенных с 2022 года, и называл их неэффективными. Из-за этого западные СМИ прозвали его главным союзником России в ЕС.

В октябре 2023 года в ходе встречи Владимира Путина и Виктора Орбана в Пекине, премьер-министр Венгрии заявил, что республика никогда не хотела противостоять России и ее целью было и есть расширение взаимодействия, в том числе на уровне экономики.

Орбан также негативно высказывался об идеи финансовой поддержки Киева. Так, 15 декабря Венгрия наложила вето на решение Евросоюза по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом € 50 млрд. Однако уже в конце января 2024 года Орбан выражал готовность на макрофинансирование Украины, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно. Он также отмечал, что деньги будут направлены на поддержку украинской экономики, а не на закупки оружия.

На данный момент венгерские власти считают, что шанс на прекращение вооруженного противостояния между Украиной и Россией возможен только в случае переизбрания Трампа.

«Венгрия считает, что второе президентство Трампа укрепит надежды на мир в Украине, и что Орбан надеется положить конец войне путем мирных переговоров с участием России и Украины», — говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто информационному агентству Reuters.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным для прессы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, ранее раскрылось содержание писем, направленных Орбаном европейским лидерам после его визитов в Россию и Китай. В них говорится, что дальнейший сценарий развития российско-украинского конфликта будет зависеть от итогов выборов в США.

Что Трамп говорил об урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп, участвующий в предвыборной гонке на пост президента США, не раз открыто озвучивал свою позицию в отношении украинского кризиса, попыток его урегулирования, а также поставок оружия.

Так, Трамп считает, что сможет остановить конфликт даже до вступления в должность президента страны в январе 2025 года, если победит в ходе выборов в ноябре.

«И думаю, я бы остановил эту войну. Сразу после выборов, если одержу победу, я остановлю войну, быстрее, чем вступлю в должность», — говорил он

Фото: AP Photo/Libkos

При этом он не один раз сообщал, что смог бы добиться завершения вооруженных действий на Украине всего за 24 часа, а также, что у него «были хорошие отношения» с Путиным и Зеленским.