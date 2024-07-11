Единство с противоположностями: саммит НАТО не доказал сплоченность блока

Вопреки стремлению НАТО продемонстрировать свое единство, в ряде вопросов позиции его членов колеблются . В то время как большинство считает необходимым добиться победы Украины, премьер Венгрии Виктор Орбан выступает за переговоры и мирное урегулирование кризиса, что он и продемонстрировал, посетив недавно Киев, Москву и Пекин. Кроме того, успех левых и правых на парламентских выборах ослабил позиции Эммануэля Макрона в Национальном собрании Франции , что может отразиться и на помощи, которую Париж оказывает Киеву. В Кремле при этом далеки от иллюзий, что позиция НАТО в отношении России изменится. О встрече в Вашингтоне в контексте новых политических реалий в Европе — в эксклюзивном материале «Известий» .

Встреча стран-членов НАТО в Вашингтоне

Саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне по случаю 75-летней годовщины организации, должен «продемонстрировать неизменную силу и единство» альянса , заявили 10 июля в Белом доме. Там подчеркнули, что «в критический для трансатлантической безопасности момент» союзники еще больше усиливают коллективную поддержку Киева и «подтверждают свою приверженность тому, что будущее Украины — в НАТО».

Президент США Джо Байден с лидерами НАТО Фото: Global Look Press/Oliver Contreras

Вместе с этим тезис о «единстве» блока вызывает всё больше вопросов. В первую очередь в свете недавней поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину, в Россию, а также в Китай с предложением плана по мирному урегулированию украинского конфликта. Напомним, что в Кремле усилиям венгерского лидера дали «высокую оценку». «Господин Орбан действительно предпринимает серьезную инициативу, с тем чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон. Мы высоко ценим это», — подчеркнул 8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность, что в Вашингтоне Орбан поделится с коллегами по альянсу своими «впечатлениями» и «информацией», которую он получил в Киеве, Москве и Пекине. Вместе с тем РФ станет «самым внимательным образом следить за «риторикой, которая будет иметь место, за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге» по итогам саммита.

«Вы знаете, что Североатлантический альянс — это альянс, который считает РФ врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя. И это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины », — подчеркнул Песков.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также заявил 10 июля, что решения альянса будут направлены только на эскалацию украинского кризиса, и поэтому военно-политическое руководство РФ сделает всё необходимое для обеспечения безопасности страны.

Слева направо: президент США Джо Байден, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS/Yves Herman

Несмотря на однозначную жесткую позицию Соединенных Штатов по украинскому конфликту, союзники вряд ли смогут достичь консенсуса на саммите , заявил «Известиям» французский политолог Никола Миркович.

— Среди стран-членов много разногласий. Хотя Венгрия — не значимый член НАТО, будет всё же интересно услышать, что скажет Виктор Орбан. Сегодня он единственный в мире политик, который встречался с лидерами Украины, России, Китая и США . Так что ему будет что предложить. Но его позиция явно не совпадает с позицией Соединенных Штатов, Великобритании или Франции. Поэтому на саммите альянс не предложит ни мирного плана, ни плана нормализации, ни плана по переговорам, — сказал он.

Профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко при этом призвал не переоценивать усилия Венгрии и не исключил, что для Орбана, возможно, намеренно создается реноме борца и диссидента внутри альянса, чтобы использовать его как фигуру для переговоров с Россией.

— Поездки Орбана — не более чем рабочие визиты с целью прощупать стороны на готовность к переговорам , — отметил он.

С другой стороны, нельзя забывать, что, например, правительство Роберта Фицо в Словакии выступает против военного разрешения украинского конфликта. Позиция Братиславы даже стала причиной серьезного охлаждения связей с традиционно дружественной ей Прагой.

Отсутствие консенсуса внутри НАТО

На данный момент, по сообщению Белого дома, 32 члена блока согласились объявить об их намерении предоставить Киеву минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение 2025 года . Цель — обеспечить устойчивый уровень помощи Украине в сфере безопасности и помочь стране «одержать победу». Кроме того, в Киеве появится старший представитель альянса, ответственный за координацию взаимодействия НАТО и властей Украины. Наконец, будет создана новая структура — NSATU, ответственная за оснащение, обучение и развитие ВС Украины, на пути к полной оперативной совместимости с НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

Однако генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что по членству Украины в альянсе пока нет консенсуса и речь идет только о приближении этой страны к НАТО . В частности, если верить агентству Reuters, ссылающемуся на проект текста итоговой декларации, страны-члены намерены поддержать Украину на «ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе». Впрочем, ранее Столтенберг говорил, что для принятия Украины требуется полностью завершить конфликт, а не просто поставить его на паузу.

Кроме того, не все страны разрешают Киеву использовать их вооружение для ударов по целям на территории РФ . Так, исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александер Де Кроо подтвердил во время саммита: королевство настаивает на том, чтобы Киев применял F-16, которые будут ему переданы, только над территорией Украины. Ранее против использования западного вооружения для поражения целей в России выступали также некоторые другие страны Европы, включая, например, Словакию, Болгарию, Италию и Португалию.

Истребитель F-16 Фото: AP/Burhan Ozbilici

Впрочем, отсутствие единства в НАТО не стоит преувеличивать.

— Альянс находится в состоянии необъявленной войны с Россией, НАТО повышает градус эскалации, и нет никаких перспектив его распада . Глобального кризиса НАТО в ближайшее время мы не увидим, — считает Алексей Фененко.

Выступая на саммите, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что за последние три года ЕС увеличил военные расходы более чем на 30% и почти достиг цели НАТО в 2% ВВП. Более того, он заверил, что ЕС больше не обсуждает создание собственной армии и не претендует ни на какую военную автономию, поскольку не может быть альтернатив альянсу в вопросе территориальной обороны Европы. В свою очередь, Вашингтон заявил, что с 2026 года начнет размещать на территории ФРГ средства огневого поражения большой дальности, в том числе многоцелевые ракеты SM-6 и крылатые ракеты Tomahawk .

Политический кризис во Франции

Как бы то ни было, но саммит НАТО проходит в атмосфере неопределенности, связанной с меняющейся политической ситуацией в ряде стран-участниц. В первую очередь, речь идет о Франции, где по итогам второго тура парламентских выборов ни одна из партий не смогла получить абсолютного большинства , и республике предстоит пережить непростой период формирования нового правительства. Ситуация осложняется тем, что победителем стал левый блок «Нового народного фронта», получивший 188 мест. Он отбросил на третье место главного претендента на победу — крайне правое «Национальное объединение», которое, впрочем, значительно увеличило свое представительство в нижней палате парламента, где его представители займут 143 кресла. Обе партии, несмотря на подчас диаметрально противоположные политические программы, сходятся в одном — конфликт на Украине должен решаться за столом переговоров, а не на поле боя.

В этой ситуации в окружении Макрона даже высказывались сомнения относительно того, стоит ли президенту оставлять Париж и лететь в Вашингтон на саммит. Так, один из французских министров заявил газете Le Figaro, что «на счету каждый день» и не стоит недооценивать возможности левых выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. И в этом случае на Макрона будет оказываться серьезное давление по возвращении из Вашингтона.

Учитывая успехи «Нового народного фронта» и «Национального объединения», Макрону будет сложнее выступать с новыми воинственными заявлениями , объясняет Никола Миркович.

Слева направо: президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

— Вспомним, что всего несколько месяцев назад Макрон говорил об отправке солдат на Украину. Теперь его позиции ослаблены, и мы слышим меньше подобных заявлений. Его партия потеряла 76 мест по итогам выборов. В Национальном собрании теперь больше тех, кто придерживается более мирных или, по крайней мере, менее воинственных взглядов, чем Макрон . В парламент пришли люди, которые хотели бы направить деньги на другие цели, такие как безопасность внутри страны и образование, — добавил политолог.

Напомним, что несмотря на неудачу на парламентских выборах, «Национальное объединение» заняло первое место по результату выборов в Европарламент 9 июня. Его депутаты вместе с представителями партии Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз» образовали костяк новой парламентской группы «Патриоты за Европу», которая стала третьей по численности фракцией Европарламента.