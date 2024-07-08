Итоги выборов во Франции: левые победили, Макрон избежал поражения

В воскресенье, 7 июля, во Франции состоялся второй тур парламентских выборов, результаты которого стали неожиданностью для многих. «Национальное объединение», которому прочили первое место, оказалось на третьем, уступив коалиции левых «Новый народный фронт» и президентскому альянсу «Вместе». Подробнее о результатах выборов во Франции, а также о том, что ждет страну в ближайшее время, — в материале «Известий».

Парламентские выборы во Франции: результаты

Досрочные выборы в Национальное собрание Франции прошли в два тура 1 и 7 июля. По результатам подсчетов голосов первое место по числу мандатов получила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (182 места). На втором месте оказалась президентская коалиция «Вместе» (168 мест), а на третьем — правая партия «Национальное объединение», которой прочили победу на этих выборах. Она смогла привести в парламент 143 депутата.

Фото: REUTERS/MOHAMMED BADRA/POOL

Как и ожидалось, ни одна политическая сила не смогла получить большинства мест в парламенте. Для этого необходимо было привести в Национальное собрание 289 депутатов из 577.

Еще до второго тура говорилось о том, что наиболее вероятным итогом выборов станет сосуществование. В свете того, что Жан-Люк Меланшон, один из лидеров и основателей «Нового народного фронта», отверг возможность формирования коалиции с блоком Макрона, а президент Франции также не готов пойти на этот шаг, сосуществование остается одним из главных вариантов правления.

Справка «Известий» Во Франции случаи, когда президент принадлежит одной партии, а премьер-министр с парламентским большинством — другой, называют сосуществованием или сожительством. Примером может служить работа левого президента Франсуа Миттерана с правым премьером Жаком Шираком.

Кто станет следующим премьер-министром Франции

В воскресенье, 7 июля, действующий премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о том, что сложит свои полномочия 8 июля.

«Быть премьер-министром — это честь всей моей жизни. Таким образом, верный республиканской традиции и в соответствии со своими принципами, я завтра утром подам президенту республики прошение об отставке», — сказал он.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции и кандидат от французской президентской группы большинства «Ансамбль за Республику» Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Он также отметил, что, несмотря на прошение об отставке, скорее всего, будет исполнять обязанности и дальше из-за возможной неопределенности в парламенте, а также предстоящих Олимпийских игр в Париже.

Сейчас президент Франции должен объявить, кто займет место Атталя, но он может отложить этот вопрос на некоторое время, не приняв отставку действующего главы правительства. Другим вариантом может стать выбор одного из лидеров коалиции левых.

Западные СМИ пишут, что сейчас победившая коалиция может выставить ряд возможных кандидатов на пост премьер-министра. Наиболее очевидным является Жан-Люк Меланшон, который активно выступает от лица коалиции. Он уже заявил о том, что Эммануэль Макрон должен поручить левому альянсу сформировать новое правительство.

«Президент имеет право и обязанность призвать «Новый народный фронт» к формированию правительства», — заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон приветствуют сторонников после голосования во втором туре парламентских выборов Фото: REUTERS/MOHAMMED BADRA/POOL

Однако сейчас эксперты стали говорить о том, что возможным вариантом развития событий станет попытка создания «технического правительства», во главе которого будет стоять нейтральная, неполитизированная фигура. Примером такого может быть Италия в 2021 году, когда премьер-министром стал председатель Банка Италии Марио Драге.

Парламентские выборы во Франции: что будет дальше, значение для России

Если ни одна из партий или коалиций к началу парламентской сессии так и не сможет переманить кого-то на свою сторону, то Францию ждет сильная конкуренция политических сил. Так, из-за отсутствия большинства новые законопроекты могут быть радикально приняты другой силой, и каждое голосование станет непредсказуемым.

Во время предвыборной кампании партии выдвигали свои решения во внутренних вопросах страны: основной фокус затрагивал вопросы иммиграции, безопасности, экономического развития, покупательной способности и социального благополучия.

Правое «Национальное объединение» обещало ограничить иммиграцию; запретить лицам с двойным гражданством занимать ключевые посты в секторе безопасности; снизить налоги на электроэнергию.

«Новый народный фронт» выступал за конституционную реформу, выход из соглашений о свободной торговле, поддержку Палестины, активный прием беженцев, строительство для них социального жилья и бесплатную медицину.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Пропрезидентская коалиция «Вместе» обещала снизить расходы на электроэнергию, смягчить налог на наследство и связать пенсии с инфляцией.

— Вероятно, именно вот эти вопросы <...> станут определяющими для дальнейших дискуссий в парламенте. Поэтому я бы не ждала серьезных изменений во французской политике с точки зрения того, что на это каким-то образом могут повлиять новые выборы и новая расстановка политических сил, — об этом говорила «Известиям» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александра Жидкова.

Кроме того, по ее словам, из-за того, что внешняя политика в основном определяется президентом Франции Эммануэлем Макроном, вряд ли представляется возможным ожидать каких-то сдвигов, в том числе в отношении России.