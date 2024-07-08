Левая победа: правые во Франции проиграли выборы

Вопреки ожиданиям, крайне правое «Национальное объединение» заняло третье место по результатам второго тура парламентских выборов во Франции, уступив левому блоку «Нового народного фронта» и промакроновской коалиции. Вместе с тем, согласно предварительным результатам, партия Жордана Барделла значительно увеличила свое представительство, получив от 132 до 155 мест в Национальном собрании. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на видимую неудачу, партия несомненно добилась успеха, который открывает перед ней большие перспективы ввиду президентских выборов 2027 года. О том, почему «Национальное объединение» не смогло победить конкурентов и что ждет Францию в ближайшие месяцы — в материале «Известий».

Неожиданные результаты второго тура

Во Франции завершился второй тур парламентских выборов. Несмотря на свое лидерство в первом туре, «Национальное объединение» Жордана Барделла откатилось на третью позицию, получив по предварительным данным от 132 до 155 мест и уступив коалиции левых — «Новому народному фронту», которая вышла на первое место и гарантировала себе от 172 до 192 мандатов. На втором месте оказался блок Макрона «Вместе» — его депутаты займут от 150 до 170 кресел. Таким образом, ни одна из партий не смогла преодолеть порог в 289 мест, необходимый для формирования абсолютного большинства.

Фото: REUTERS/MOHAMMED BADRA/Pool

Выступая перед сторонниками, Жордан Барделла заявил, что результаты выборов свидетельствуют о «самом значительном прорыве партии» с момента ее основания. Он отметил, что избирательная кампания перед вторым туром характеризовалась «противоестественными политическими альянсами, направленными на то, чтобы любым способом помешать французам свободно выбрать иную политику».

Каким бы ни было разочарование сторонников «Национального объединения», партия в любом случае добилась успеха, говорит «Известиям» евродепутат от Франции Эрве Жувен. По его словам, если в 2017 году она была представлена только 8 депутатами, то в 2022 году она увеличила свое представительство до 88 человек, и нынешний успех свидетельствует о колоссальном росте ее влияния и больших шансах представителя от этой партии на победу в президентских выборах 2027 года.

— Я понимаю разочарование «Национального объединения», поскольку Жордан Барделла, возможно, уже представлял себя в кресле премьер-министра. Некоторые участники партии верили в возможность абсолютного большинства. Я, со своей стороны, никогда в это особо не верил. Я думаю, что это была бы ловушка, потому что, если бы «Национальное объединение» в относительном большинстве или в абсолютном большинстве было в состоянии сформировать правительство, то в чрезвычайно сложной ситуации, в которой Франция оказалась сегодня, Марин Ле Пен была бы обречена на провал на выборах в 2027 году. Поэтому необходимо остановится и выдохнуть. Нынешний успех открывает «Национальному объединению» огромные возможности на пути к выборам 2027 года. Именно они действительно имеют значение, — подчеркнул он.

Похожую точку зрения «Известиям» высказал и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В настоящей ситуации, рассуждает он, для «Национального объединения» выгоднее остаться верной себе, не идти на уступки и не вступать ни с кем в альянс.

Председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

— «Национальное объединение» может использовать данную ситуацию в свою пользу, уйти в глухую оппозицию и готовится к выборам 2027 года, когда они с учетом конъюнктуры вполне смогут претендовать с учетом роста их влияния на победу в президентских и парламентских выборах, — заявил он.

По мнению эксперта, у партии Барделла вряд ли получилось бы выполнить все свои предвыборные обещания, если бы они получили абсолютное большинство на нынешних выборах. Он, в частности, отметил, что, по официальным данным, государственный долг Франции продолжает расти и в конце 2023 года достиг цифры €3,082 млрд, что составило 110% ВВП.

Напомним, что «Национальное объединение» предлагает масштабный проект «восстановления» Франции. Так, для «преодоления чрезвычайной ситуации в социальной сфере и сфере безопасности» партия считает необходимым снизить НДС с 20 до 5,5% на электричество и топливо и отменить НДС на товары первой необходимости в начале нового учебного года. Партия выступает за ужесточение судебного законодательства и призывает вернуться к практике пожизненных и минимальных сроков заключения и исключает любую возможность смягчения приговора для рецидивистов. Что касается борьбы с незаконной миграцией, «Национальное объединение» выступает против принципа jus soli, гарантирующего французское гражданство людям, рожденным во Франции от иностранцев.

Почему «Национальное объединение» проиграло конкурентам

Во втором туре голосование проходило в 501 избирательном округе, поскольку в оставшихся 76 округах депутаты были выбраны по результатам первого тура. В нем «Национальное объединение» получило 33,15% голосов, блок левых «Новый народный фронт» — 27,99%, а коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась третьей с 20,04% голосов.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

При этом 210 кандидатов, прошедшие во второй тур, решили снять свои кандидатуры, чтобы сделать менее вероятной победу кандидата от «Национального объединения» в своем избирательном округе. Речь в первую очередь шла о тех округах, где по результатам первого тура оставалось три кандидата. Снятие кандидатуры открывало путь к дуэли между представителем партии Барделла и его оппонентом, уменьшая шансы первого.

Очевидно, эта стратегия сработала, поскольку создание левой коалиции «Новый народный фронт» во главе с социалистами, в целом поменяло расклад сил перед вторым туром, считает французский политолог Бертран Шоллер

— Если раньше в центре были Макрон, умеренно правые и умеренно левые, и по краям находились крайне правые и крайне левые, то теперь ситуация изменилась. Раньше в случае дуэли крайне левых и крайне правых, носители умеренных взглядов предпочитали голосовать за крайне правых. Однако теперь дуэль происходит не между крайне правыми и крайне левыми, а между крайне правыми и умеренно правой коалицией, возглавляемой партией социалистов. Тут чисто психологический момент, который играет не на руку «Национального объединения», — рассказал он.

К слову, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что если бы результаты первого тура брались за основу при формировании французского парламента, то «в стране были бы очень серьезные перемены».

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

«Судя по всему второй тур задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Когда каких-то кандидатов уговаривают снять свои кандидатуры, чтобы дать возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию», — сказал министр в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Что ожидает Францию?

После оглашения первых результатов выборов Жан-Люк Меланшон заявил: «Президент обязан призвать «Новый народный фронт» к управлению страной». Впрочем, 3 июля Макрон подчеркнул, что после выборов в законодательные органы «не может быть и речи» о том, чтобы править вместе с левыми из «Непокоренной Францией» (партия Меланшона).

При этом многие кандидаты от президентского лагеря сняли свои кандидатуры в пользу кандидатов от «Непокоренной Франции», лишь бы помешать выиграть представителям «Национального объединения». Со своей стороны, негласный лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила 4 июля, что мечта Макрона состоит в том, чтобы сформировать огромную коалицию, включающую в себя «Непокоренную Францию» Жана-Люка Меланшона и «Республиканцев», которая будет способна противостоять ее партии.

Нынешний премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что, «оставаясь верным традициям Республики и своим принципам», он подаст президенту заявление о своей отставке 8 июля. Но он намерен продолжать работу до формирования нового кабинета министров.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Франция оказалась в крайне нестабильной ситуации: Макрон распустил Национальное собрание после выборов в Европарламент якобы для того, чтобы дать слово французскому народу, который в итоге отдал предпочтение противникам президента, сказал «Известиями» глава партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Он баллотироваться от 11-го избирательного округа, объединяющего французов, живущих за границей.

— С господином Макроном возможно все. Все говорит о том, что он попытается сколотить большинство, включающее его сторонников, правых, которые выступают против Ле Пен, а также социалистов и левых, отказавшихся вступать в блок «Новый народный фронт», — добавил он.

Парадокс состоит в том, что это политическое образование будет полной противоположностью тому, что французы хотели бы видеть у руля страны, указал политик. По его мнению, это будет блок, выступающий за сохранение напряженности в отношениях с Россией или даже за вооруженный конфликт с ней, тогда как французы, голосовавшие за «Национальное объединение» и за «Непокоренную Францию», выступают принципиально против напряженности в отношениях с Москвой.

Глава Пятой Республики может попытаться сформировать центристский альянс, к которому могут примкнуть часть левых и «зеленые», лояльные президенту, пояснил Сергей Федоров. Впрочем, он считает маловероятным, что «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона согласится на такой союз, учитывая какой критике его партия подвергала политику Макрона и Атталя.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон на избирательном участке во время голосования Фото: REUTERS/MOHAMMED BADRA/Pool

— Они политически несовместимы с Макроном. Теоретически его могли бы поддержать «Республиканцы», но они тоже не пойдут на такой шаг. Для них он будет подобен смерти, ибо партия и так уже раскололась накануне первого тура, когда часть её членов во главе с Эриком Сьотти поддержала «Национальное объединение». Таким образом, Макрон не набирает абсолютного серединного большинства, которое могло бы позволить сформировать коалиционное правительство. По крайней мере, на данный момент такая схема просматривается с трудом, — добавил он.

Каким будет правительство

Наиболее вероятным эксперту представляется попытка формирование так называемого технического правительства во главе с нейтральной и неполитизированной фигурой, как это было, например, в Италии в 2021 году, когда премьер-министром стал председатель Банка Италии Марио Драге.

— Конечно, это довольно трудно себе представить, поскольку во Франции культура политического компромисса развита очень слабо, в отличие, скажем, от Германии, где страной правит «светофорная коалиция» (названная так по цветам партий-участниц, — «Известия»). Если такое все-таки произойдет, то это будет новшеством в истории Пятой республики. Она знала три периода политического сожительства (с 1986 по 1988, с 1993 по 1995 и с 1997 по 2002 годы, — «Известия»), но тогда было абсолютное большинство в парламенте, — уточнил он.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Как бы то ни было, учитывая тот факт, что парламентская сессия в любом случае начинается в конце сентября, у Макрона будет два месяца на то, чтобы перетащить на свою сторону часть противников, полагает Бертран Шоллер.

— В течение этих двух месяцев Макрон будет делить этот политический мирок, чтобы вернуть себе большинство, создавая то, что мы называем открытым правительством. Например, он назначит министра, который будет от партии Ле Пен. Предложит министру пригласить депутатов от своей партии для совместной работы. Он уже так сделал с Рашидой Дати (бывший член партии Республиканцев, — «Известия»), назначив её министром культуры в правительстве Атталя, — сказал он.

По мнению политолога, план Макрона состоит в том, чтобы создать движение национального единства, которое будет на стороне президента и позволит избежать хаоса. «И на самом деле это может сработать. Он сделает всё, чтобы показать, что альтернативы ему сегодня нет, иначе будет революция. А кому нужна революция?», — заключил эксперт.