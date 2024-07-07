Премьер-министр Франции 8 июля подаст в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь 7 июля заявил, что подаст президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке в понедельник, 8 июля.

«Быть премьер-министром — это честь всей моей жизни. Таким образом, верный республиканской традиции и в соответствии со своими принципами, я завтра утром подам президенту республики прошение об отставке», — передает его слова французская газета Le Monde.

Он также отметил, что не желал роспуска парламента и отказался его терпеть. Атталь заявил, что, несмотря на свое прошение об отставке, скорее всего, будет исполнять обязанности премьер-министра «столько, сколько этого требует долг».

Ранее в этот день глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах и распорядиться о формировании нового правительства.

В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений.

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

В первом туре выборов в Национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ.