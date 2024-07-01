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Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги

Во Франции начались беспорядки после первого тура парламентских выборов
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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На улицах французского города Лион протестующие против результатов первого тура парламентских выборов крушат магазины и жгут мусорные баки. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает новостной портал Actu Lyon.

«Протестующие разгромили магазин [мобильного оператора] Orange в районе Круа-Рус в Лионе. Уровень насилия усиливается», — говорится в материале портала.

Также портал опубликовал кадры погромов. По данным Actu Lyon, пострадало отделение банка Societe General. О пострадавших или задержанных информации нет.

Помимо этого, стихийные митинги сторонников левых партий проходят в Париже и Нанте. Так, на площади Республики в столице демонстранты выступают против лидирующей на выборах партии «Национальное объединение». Протестующие зажигали дымовые шашки и размахивали плакатами против крайне правых.

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Первый тур внеочередных выборов состоится 30 июня

В этот день состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею страны. По итогам голосования лидирует партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». «Новый народный фронт» занимает второе место с 29,1%. На третьем месте расположилась коалиция президента Франции Эммануэля Макрона, которая получила 21,5% голосов.

Сообщалось также, что президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента вместе со своей женой Брижит на избирательном участке в небольшом приморском городке на севере страны Ле-Туке.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовало 32% электората.

Позднее, 11 июня, издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения — в частности, в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен на европейских выборах.

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