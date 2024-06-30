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Партия Ле Пен «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Партия «Национальное объединение» с 34,2% голосов лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. Это следует из предварительных итогов выборов, опубликованных 30 июня в пресс-службой МВД страны.

Также по предварительным итогам голосования в первом туре выборов коалиция левых «Новый народный фронт» занимает второе место с 29,1%. А на третьем месте расположилась коалиция президента Франции Эммануэля Макрона, которая получила 21,5% голосов.

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В этот день состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею страны. К 17:00 (18:00 мск) 59,39% избирателей приняли участие в голосовании. В ходе двухтурового голосования 49,5 млн зарегистрированных избирателей выберут 577 членов Национальной ассамблеи — нижней палаты парламента Франции.

Сообщалось также, что президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в нижнуюю палату парламента вместе со своей женой Брижит на избирательном участке в небольшом приморском городке на севере страны Ле-Туке.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовали 32% электората.

Позднее, 11 июня, издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения, в частности в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого Национального объединения Марин Ле Пен на европейских выборах. Ее партия получила на них 31,8% голосов, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората.

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