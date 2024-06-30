Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в национальную ассамблею Франции вместе со своей женой Брижит Макрон. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщило агентство Associated Press (AP).

Французский лидер с супругой отдали свои голоса на избирательном участке в небольшом приморском городке на севере страны Ле-Туке.

Ранее в этот же день лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен проголосовала на севере Франции, отмечается в материале.

Уточняется, что в ходе двухтурового голосования 49,5 млн зарегистрированных избирателей выберут 577 членов национальной ассамблеи — нижней палаты парламента Франции.

По данным министерства внутренних дел страны, явка в полдень в первом туре составила 25,9%, что на 7 п.п. больше явки на предыдущих выборах в законодательный орган в 2022 году (тогда она составила 18,43%).



По информации агентства, многие французы разочарованы руководством Макрона, которое они считают высокомерным и оторванным от жизни простых граждан. Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» использовала это недовольство, в результате чего правые доминируют во всех предвыборных опросах общественного мнения.



Как пишет AP, результаты первого тура дадут представление об общих настроениях избирателей, но необязательно о составе следующей Национальной ассамблеи.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовали 32% электората.

Позднее, 11 июня, издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения, в частности в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого Национального объединения Марин Ле Пен на европейских выборах. Ее партия получила на них 31,8% голосов, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората.