Партия Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции

Правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен и ее союзники одержали победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Об этом 1 июля сообщает Le Parisien со ссылкой на данные МВД республики.

«В первом туре были избраны 39 депутатов [от «Национального объединения»], в том числе Марин Ле Пен. Партия «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов (32 избранных депутата в первом туре)», — говорится в сообщении.

За коалицией левых следует коалиция президента Франции Эммануэля Макрона и его союзников с 20,76% голосов, от нее избраны два депутата. Далее идут «Республиканцы» (6,56% голосов, один депутат) и другие партии (3,67%, два депутата).

Явка составила 66,71%, что является рекордом для парламентских выборов с 2002 года.

Кандидат для победы в первом туре должен набрать более 50% голосов при явке более 25%. Тем кандидатам, которые не преодолели порог в 50%, предстоит участвовать во втором туре.

Накануне во Франции состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею. После объявления предварительных итогов по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ.

Генерал французской армии Доминик Делавард заявил в беседе с «Известиями» 1 июля отметил, что сокращение количества депутатов от коалиции Макрона после выборов может быть частью стратегии лидера страны. Он предположил, что при слабой электоральной поддержке Макрон уверен в своем сокрушительном поражении на предстоящих президентских выборах, в связи с чем принял решение поставить у законодательной власти один из двух противостоящих ему лагерей, чтобы продемонстрировать неспособность обновленного состава парламента выполнять свои прямые обязанности.

Президент Франции 9 июня заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что стране необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовало 32% избирателей.

Позднее, 11 июня, агентство Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения — в частности, в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу, после того как его партия потерпела полное поражение от крайне правого «Национального объединения» Ле Пен на европейских выборах.